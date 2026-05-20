Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να ορίσει έναν ειδικό εκπρόσωπο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τα ονόματα της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ και του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε. αναμένεται να εξετάσουν το ζήτημα σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα, καθώς εντείνεται η συζήτηση για επαναφορά διαύλων επικοινωνίας με τη Μόσχα. Η πρωτοβουλία αποκτά δυναμική την ώρα που οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την Ουκρανία εμφανίζουν σημάδια στασιμότητας.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους ότι δεν αντιτίθεται σε μια παράλληλη ευρωπαϊκή προσέγγιση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες στις Βρυξέλλες ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων και να αντιμετωπίσει μια πιθανή συμφωνία με δυσμενείς όρους.

Οι επίσημοι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας είχαν ουσιαστικά διακοπεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ωστόσο η έλλειψη προόδου στις συνομιλίες και οι αμετακίνητες ρωσικές θέσεις για εδαφικά ζητήματα φαίνεται να επαναφέρουν στο τραπέζι την ανάγκη ευρωπαϊκής παρουσίας στις διεργασίες.

Πέρα από τους Ντράγκι και Μέρκελ, έχουν επίσης προταθεί ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρώην πρόεδρος της χώρας Σάουλι Νιινίστο, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έχει ήδη δηλώσει ότι η Ε.Ε. προετοιμάζεται για «πιθανές» συνομιλίες με τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ταχθεί υπέρ της ενεργού συμμετοχής της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ήπειρος πρέπει να έχει «ισχυρή φωνή και παρουσία» στη διαδικασία και ότι θα πρέπει να αποφασιστεί ποιος θα εκπροσωπήσει συγκεκριμένα την Ευρώπη.

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, το Κίεβο θα έβλεπε θετικά μια προσωπικότητα όπως ο Μάριο Ντράγκι ή έναν ισχυρό εν ενεργεία Ευρωπαίο ηγέτη για τον ρόλο αυτό, με τον Ιταλό πρώην πρωθυπουργό να θεωρείται πρόσωπο ευρείας αποδοχής στους κόλπους της Ε.Ε. λόγω της τεχνοκρατικής του εμπειρίας.

Η Άνγκελα Μέρκελ, πάντως, εμφανίστηκε επιφυλακτική όταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο εμπλοκής της, δηλώνοντας ότι πιθανόν άλλοι να είναι καταλληλότεροι για έναν τέτοιο ρόλο, ενώ σημείωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρά μόνο εν ενεργεία ηγέτες.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επεκταθούν και στις ευρωπαϊκές «κόκκινες γραμμές» για μια πιθανή συμφωνία στην Ουκρανία, καθώς και στους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε να επαναληφθεί ο διάλογος με το Κρεμλίνο.