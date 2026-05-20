Τι ανέφερε ό Νίκος Ανδρουλάκης στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, αλλά και κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αδικαιολόγητη απουσία από τη συνεδρίαση, σημειώνοντας ότι «η άρνησή του είναι απόλυτα αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό», σχολιάζοντας παράλληλα πως «αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής».

Απευθυνόμενος στον διοικητή της ΕΥΠ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την απόφαση 465/2024 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατηγορώντας την ΕΥΠ ότι αρνείται να συμμορφωθεί με αυτήν. Όπως υποστήριξε, παρά την απόφαση του ΣτΕ που προβλέπει πρόσβαση των παρακολουθούμενων προσώπων στα στοιχεία που αιτιολόγησαν την άρση απορρήτου, ο ίδιος έλαβε μόνο τον αριθμό της σχετικής διάταξης από την ΑΔΑΕ και όχι το πλήρες περιεχόμενο του φακέλου.

«Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας;», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης, καλώντας τον κ. Δεμίρη να χορηγήσει άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης απορρήτου.

Παράλληλα, επικαλέστηκε δημόσια δήλωση του πρωθυπουργού κατά την τηλεμαχία του 2023, σύμφωνα με την οποία «ουδείς λόγος εθνικής ασφάλειας συνέτρεχε» για την παρακολούθησή του, υποστηρίζοντας ότι καταρρίπτεται έτσι κάθε επίκληση απορρήτου από την πλευρά της ΕΥΠ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποίησε μάλιστα ότι εξετάζει τη λήψη νομικών μέτρων κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ προσωπικά, κάνοντας λόγο για «κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά».

Στο τέλος της παρέμβασής του, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις τοποθετήσεις του κ. Δεμίρη περί «νέας ΕΥΠ» και «δύσκολων συνθηκών» που παρέλαβε, ζητώντας εξηγήσεις για το τι ακριβώς εννοεί.

Παράλληλα, κατηγόρησε την ΕΥΠ για αδράνεια ως προς την προστασία κρατικών αξιωματούχων από παράνομα λογισμικά παρακολούθησης, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις σχετικές εισηγήσεις του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Δεμίρη, «δεν έγινε τίποτα».

«Περισσότερο βλέπω υποκρισία παρά αγωνία προστασίας της εθνικής ασφάλειας», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.