Για να μπορέσει να προηγηθεί στη νέα εποχή του διαδικτύου, η Google θέλει να σε βοηθήσει να χρησιμοποιείς λιγότερο... τη Google.

Η Google παρουσίασε την Τρίτη μια σειρά από λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για τη μηχανή αναζήτησης, τον βοηθό AI Gemini και άλλες υπηρεσίες της. Πρόκειται για μέρος της τελευταίας προσπάθειάς της να αναδιαμορφώσει το επιχειρηματικό της μοντέλο, προκειμένου να προσαρμοστεί στην νέα εποχή.

Μεταξύ αυτών των αναβαθμίσεων είναι μια νέα έκδοση της γραμμής αναζήτησης που μπορεί να «σαρώνει» το διαδίκτυο για λογαριασμό του χρήστη, καθώς και μια νέα λειτουργία στο Gemini που μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι αλλαγές φέρνουν τη μηχανή αναζήτησης της Google πιο κοντά στους βασικούς ανταγωνιστές της σήμερα, όπως η Anthropic και η OpenAI, των οποίων τα προηγμένα μοντέλα AI έχουν αναλάβει μέρος των λειτουργιών των εργαλείων αναζήτησης και των browsers.

«Ανανεωμένη» αναζήτηση

Για χρόνια, η Google απομακρύνεται από την παροχή απλώς μιας λίστας με «μπλε συνδέσμους» ως απάντηση στα ερωτήματα αναζήτησης. Η ανανεωμένη μηχανή αναζήτησης, όμως, που βασίζεται στο νέο μοντέλο Gemini 3.5 Flash, σηματοδοτεί ίσως τη μεγαλύτερη στροφή της μακριά από την παραδοσιακή αναζήτηση.

Το νέο πεδίο αναζήτησης επεκτείνεται ώστε να υποστηρίζει πιο μακροσκελή ερωτήματα, προσαρμοζόμενο στον τρόπο με τον οποίο κάποιος θα έγραφε ή θα μιλούσε στο Gemini ή στο ChatGPT.

Οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν «agents» μέσα στη μηχανή αναζήτησης της Google, οι οποίοι θα παρακολουθούν ή θα ερευνούν θέματα αυτόνομα. Η Google αναφέρει ότι αυτό είναι χρήσιμο για εργασίες που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση, όπως η αναζήτηση διαμερισμάτων ή νέων κυκλοφοριών ρούχων. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να πληκτρολογήσει: «Ενημέρωσέ με όταν οι αγαπημένοι μου αθλητές ανακοινώσουν συνεργασία για sneakers», ώστε η Google να παρακολουθεί σχετικές ανακοινώσεις από αθλητές και brands.

Η Google θα μπορεί επίσης πλέον να δημιουργεί εξατομικευμένα γραφικά και μικρές εφαρμογές ως απάντηση σε ορισμένα αιτήματα, όπως για παράδειγμα έναν fitness tracker που συνδυάζει τοποθεσία, δεδομένα καιρού και εφαρμογές συνδεδεμένες με τον λογαριασμό του χρήστη.

Νέα λειτουργία Spark

Από τότε που λάνσαρε το Gemini, η Google δυσκολεύεται να το διαφοροποιήσει από την κλασική μηχανή αναζήτησης. Το Spark, μια νέα λειτουργία μέσα στο Gemini που μπορεί να εκτελεί εργασίες στο παρασκήνιο, αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια αλλαγής αυτού του μοντέλου.

Το Spark μπορεί να αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες, μακροχρόνιες εργασίες, όπως την παρακολούθηση κινήσεων σε τραπεζικές καταστάσεις και email inboxes και τη δημιουργία περιλήψεων ή λιστών υποχρεώσεων.

Μπορεί επίσης να αντλεί περιεχόμενο από εφαρμογές όπως Google Docs, Gmail και Slides, ενώ στο μέλλον θα υποστηρίζονται περισσότερες τρίτες εφαρμογές.

Η Google προσθέτει επίσης το Spark στην εφαρμογή Gemini για Mac, ώστε να μπορεί να λειτουργεί με τοπικά αρχεία, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν τον agent από το κινητό τους μέσω μιας νέας λειτουργίας που ονομάζεται Android Halo. Ο agent θα παραμένει ενεργός ακόμη κι όταν ο υπολογιστής είναι κλειστός ή το κινητό είναι κλειδωμένο, σύμφωνα με την Google.

Η έμφαση στις αυτόνομες λειτουργίες φαίνεται να αποτελεί άμεση απάντηση στην OpenClaw, τον γνωστό AI agent που έκανε αίσθηση στη Silicon Valley νωρίτερα φέτος για την ικανότητά του να εκτελεί προγράμματα και εντολές χωρίς συνεχή καθοδήγηση από τον χρήστη.

Ανάπτυξη AGI

Η Google επιδιώκει την ανάπτυξη AI agents εδώ και χρόνια, αν και οι περισσότερες χρήσεις μέχρι σήμερα αφορούσαν συγκεκριμένες εργασίες, όπως αγορές ή διαχείριση email, χωρίς να έχουν υιοθετηθεί μαζικά από τους χρήστες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η τεχνολογία δεν ήταν ακόμη αρκετά αξιόπιστη.

Η Google ελπίζει ότι οι νέες αναβαθμίσεις θα τη φέρουν πιο κοντά στον μεγάλο της στόχο: την ανάπτυξη της τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI), ενός θεωρητικού σταδίου στο οποίο η AI θα είναι εξίσου ευφυής με τον άνθρωπο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η OpenAI, η Meta και άλλες εταιρείες ανταγωνίζονται για το ποια θα φτάσει πρώτη σε αυτό το σημείο.

Σύμφωνα με τον Koray Kavukcuoglu, Chief Technology Officer της Google DeepMind, ωστόσο, τα μοντέλα θα πρέπει να γίνουν καλύτερα στο να ενημερώνουν τη δική τους «νοημοσύνη» πριν γίνει εφικτή η AGI.

«Προς το παρόν, τα μοντέλα έχουν κάποια ικανότητα σε αυτό, αλλά μπορεί κανείς να τα φανταστεί κάπως στατικά στον χρόνο», ανέφερε σε δηλώσεις του στο CNN.

Η DeepMind βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Google και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της στον αγώνα της AI. Σύμφωνα με αναλυτές, είναι το «μυστικό όπλο» της εταιρείας, καθώς συνδυάζει έρευνα αιχμής με τεράστια εμπορική υποδομή.

Παρόλα αυτά, εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI θεωρούνται ακόμη μπροστά στις επιχειρηματικές εφαρμογές AI, με μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά συνδρομών.

Σε κάθε περίπτωση, η Google επενδύει τεράστια ποσά σε υποδομές AI και δηλώνει ότι το Gemini έχει πλέον πάνω από 900 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, ενώ συνεχίζει να επιταχύνει τον ρυθμό ανάπτυξης νέων λειτουργιών.

Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, και όπως σημειώνουν στελέχη της εταιρείας, οι αλλαγές πλέον γίνονται σχεδόν καθημερινά, ώστε τα προϊόντα να μην «ξεπερνιούνται» από την ίδια την ταχύτητα της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: CNN