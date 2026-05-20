Ο Akylas έρχεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Aφού έδωσε τον καλύτερο του εαυτό στη σκηνή της Eurovision και έκανε την Ευρώπη να τραγουδάει και να χορεύει στους ρυθμούς του «Ferto», ο Akylas ανεβαίνει στις ελληνικές σκηνές αυτό το καλοκαίρι με το Press Start Tour, κάνοντας στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, για να μετατρέψει τη βραδιά στο απόλυτο πάρτι.

Ο Akylas δεν μπαίνει σε καλούπια, και γι’ αυτό το Press Start Tour δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι εμπειρία, είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Με την ιδιαίτερη φωνή του και τη δυναμική σκηνική παρουσία του, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει ένταση, συγκίνηση και αυθεντικότητα.



Αυτό το καλοκαίρι, ο Akylas κάνει takeover στη σκηνή και ταξιδεύει σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, με την εμφάνιση στην Αθήνα να αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες στάσεις της περιοδείας.

Dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι και η αστείρευτη ενέργειά του υπόσχονται μια υπερπαραγωγή με την υπογραφή του — μια εμπειρία που δεν θα θέλεις να χάσεις.



