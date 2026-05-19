Οι Iron Maiden ανεβαίνουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ το Σάββατο 23 Μαΐου σε μία συναυλία που ανοίγουν οι μοναδικοί Anthrax.

Οι Iron Maiden έρχονται ξανά στην Αθήνα και καλούνται, μετά τους Metallica, που έκαναν ρεκόρ με 90.000 plus fans στο ΟΑΚΑ, να δημιουργήσουν μία ακόμα στορική μέρα για το ελληνικό κοινό.

Ίσως ...ακατόρθωτο αλλά όχι απίθανο. Οι Iron Maiden γιορτάζουν στο ΟΑΚΑ τα 50 χρόνια με την Run For Your Lives tour, δεύτερο μέρος. Η περιοδεία ξεκίνησε πέρυσι περίπου τέτοια εποχή και ολοκληρώθηκε στην Πολωνία με όσους βρέθηκαν εκεί να μιλούν για ένα εξαιρετικό setlist.

Τότε έπαιξαν λατρεμένα κομμάτια από τους εννέα πρώτους δίσκους, από το ομώνυμο ντεμπούτο του 1980 μέχρι και το «Fear Of The Dark» του 1992. Ξεκινώντας με το «Murders In The Rue Morgue» από το άλμπουμ των Killers του 1981, οι Iron Maiden παρουσίασαν έναν θησαυρό από αγαπημένα τραγούδια από τα πρώτα 12 χρόνια τους. Ανάμεσά τους τα «Phantom Of The Opera», «Rime Of The Ancient Mariner» και «Seventh Son Of A Seventh Son». Έπαιξαν ακόμα και το ομώνυμο κομμάτι του «Killers» για πρώτη φορά από το 1999.

Για την περιοδεία του 2026 δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα το setlist. Και αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι συνήθως οι Iron Maiden δεν κάνουν αλλαγές τότε μάλλον τα κομμάτια που θα ακούσουμε στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 23 Μαΐου, είναι τα εξής:

(The Ides Of March)

Murders In The Rue Morgue

Wrathchild

Killers

Phantom Of The Opera

The Number Of The Beast

The Clairvoyant

Powerslave

2 Minutes To Midnight

Rime Of The Ancient Mariner

Run To The Hills

Seventh Son Of A Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

Encore:

Aces High

Fear Of The Dark

Wasted Years.

Βέβαια τον Ιούλιο του 2024, που είχε έρθει ο Bruce Dickinson στο Release Athens στην Πλατεία Νερού ο frontman των Iron Maiden είχε εμφανιστεί στη σκηνή με περικεφαλαία και φωνάζοντας «Scream for me Athens» ερμήνευσε α καπέλα το «Alexander the Great».

Ο κόσμος φυσικά ανταποκρίθηκε καθώς - ας μη γελιόμαστε - οι Έλληνες φανς θέλουν να το ακούσουν σε εγχώρια σκηνή. Και ίσως το Σάββατο να το κάνει.

