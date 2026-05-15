Οι Saxon ερχονται στα 10 χρόνια του Release Athens την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Ο frontman των Saxon, Biff Byford, μίλησε για την πορεία του 25ου στούντιο άλμπουμ της μπάντας, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο podcast «Last Ride» της Γαλλίας.

Όπως μάθαμε το νέο τους άλμπουμ πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2027, ενώ το πρώτο single αναμένεται περίπου τον Σεπτέμβριο.



Ο Byford αποκάλυψε συγκεκριμένα: «Δεν μπορώ να σου πω τίποτα γι’ αυτό. Αυτό που μπορούμε να σου πούμε, όμως, είναι — [και αυτό είναι] αποκλειστικό — ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει την [Παρασκευή] 22 Ιανουαρίου [του 2027]. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος [στον οποίο το έχουμε πει]. Και θα μπορείτε να παραγγείλετε το άλμπουμ στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το πρώτο single — βίντεο και single — νομίζω και ένα βινύλιο 7 ιντσών [σε ειδική έκδοση], θα βγει τον Σεπτέμβριο».

Τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ο Biff είχε πει ότι ο Andy Sneap, κιθαρίστας στην περιοδεία των Judas Priest και επί χρόνια παραγωγός των Saxon, είχε ολοκληρώσει τη μίξη του επόμενου δίσκου της μπάντας.

Το επόμενο άλμπουμ των Saxon θα είναι η συνέχεια του «Hell, Fire And Damnation», το οποίο κυκλοφόρησε από τη Silver Lining Music τον Ιανουάριο του 2024.

{https://youtu.be/xlzCTDJLlf4?si=91Wpy6I5-EhtlU36}

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Saxon την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. To συγκρότημα θα μοιραστεί τη σκηνή με τους Helloween και Ashes of Ares, σε μια βραδιά που συμπυκνώνει την ιστορία και το παρόν του heavy metal.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 60€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 150€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Helloween, Saxon, Ashes of Ares (10/7, Πλατεία Νερού) + Sabaton, Savatage, Epica (25/7, Πλατεία Νερού) προς 90€ (όφελος 30€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.