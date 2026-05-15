«Κοντά στον κ. Σαμαρά είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τώρα τι θα κάνουν είναι άλλη ιστορία», είπε ο Μανώλης Αγγελάκας.

Ως «ένα κάλεσμα αφύπνισης ότι δεν πάει το σκάφος καλά, ότι πρέπει να βρεθεί μια άλλη πορεία», χαρακτήρισε ο Μανώλης Αγγελάκας την επιστολή των δέκα πρώην στελεχών της ΝΔ – την οποία συνυπογράφει και ο ίδιος – στην εφημερίδα «Τα Νέα», τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν έχω καμία ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία το σκάφος υπό τον κ. Μητσοτάκη». Αναφορικά με το ενδεχόμενο να στοιχηθεί με τον Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση που προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, απάντησε θετικά, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Για την επιστολή των «10»

«Έχουμε κόψει τους δεσμούς μας με την παρούσα έκφανση και έκφραση της ΝΔ, ιδεολογικά είμαστε εκεί παιδιόθεν, δεν έχουμε μετακινηθεί από την παράταξη. Υπάρχει η παράταξη και το κόμμα», είπε αρχικά ο πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ και συνέχισε:

«Εδώ και καιρό βλέπουμε ότι η ΝΔ έχει μεταλλαχθεί, έχει απόσχει από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες που αγωνιζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια όλοι μας. Έχουμε την αίσθηση και από την αποδοχή του κειμένου αλλά και από τις κουβέντες που γινόντουσαν όλους αυτούς τους μήνες ότι εκφράζουμε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στελεχών αλλά και ψηφοφόρων της ΝΔ ακόμα και αυτών που είναι εντός του κόμματος και του κομματικού μηχανισμού σήμερα και δεν μιλούν για ευνόητους λόγους. Είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης ότι δεν πάει το σκάφος καλά, ότι πρέπει να βρεθεί μια άλλη πορεία. Έχουμε ξεφύγει από αυτά που θα έπρεπε να γίνονται σε πολλά επίπεδα.Δεν έχω καμία ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία το σκάφος υπό τον κ. Μητσοτάκη, έχει κάνει τις επιλογές του ο Πρωθυπουργός σε όλα τα επίπεδα ιδεολογικό, στελέχωσης. Γεμίσαμε Πασοκτζήδες οι οποίοι έρχονται με τις δικές τους ιδεολογίες. Αλλάξαμε θεμελιακές αξίες σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο. Αλλάξαμε εντελώς πορεία όσον αφορά το τι σημαίνει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Λέμε ότι ανάπτυξη είναι τα φωτοβολταικά και οι ανεμογεννήτριες και όχι τα εργοστάσια και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Στη συνέχεια ο Μανώλης Αγγελάκας σημείωσε: «Δεν μπορώ να φανταστώ πως γίνεται από αυτή την παράταξη να απέχουν δύο πρώην αρχηγοί και δύο πρώην πρωθυπουργοί τους οποίους ποτέ ο Πρωθυπουργός δεν κάλεσε σε μια διαβούλευση».

«Αν κάνει κίνηση ο Σαμαράς θα τον βοηθήσω»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν θα στοιχηθεί υπέρ του ενδεχόμενου κόμματος Σαμαρά, απάντησε: «Αν ο κ. Σαμαράς κάνει μια κίνηση, έχω συνεργαστεί, τον εκτιμώ και ναι θα βοηθήσω. Από την άλλη μεριά το αν θα κάνει κόμμα δεν το ξέρει κανένας, μόνο ο ίδιος το ξέρει», ενώ για τους «γαλάζιους» βουλευτές που είναι κοντά στον πρώην πρωθυπουργό υπογράμμισε: «Στον κ. Σαμαρά ήταν κοντά 145 βουλευτές όταν ήμασταν κυβέρνηση άρα κοντά στον κ. Σαμαρά είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τώρα τι θα κάνουν είναι άλλη ιστορία».

Τέλος επισήμανε πως δεν θα πάει στο Συνέδριο της ΝΔ. «Δεν θα πάω στο συνέδριο, είμαι όμως σύνεδρος, δεν έχω διαγραφεί από τη ΝΔ. Η ΝΔ είναι σπίτι μας».