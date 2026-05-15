Ούτε σύνεδρος είναι, ούτε πρόσκληση έχει λάβει. Βέβαια, αν αποφασίσει να πάει, θα έχει ενδιαφέρον κατά πόσο θα βρεθεί κάποιος να του απαγορεύσει την είσοδο.

Το ερώτημα είναι απολύτως υπαρκτό και συζητιέται έντονα στα γαλάζια πηγαδάκια. Οι συζητήσεις «φούντωσαν» μετά την περιβόητη «προειδοποιητική» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, η οποία όπως έχει αποκαλύψει το Dnews εξόργισε το Μέγαρο Μαξίμου.

Πληροφοριοδότες της στήλης εξηγούν πως υπάρχουν δύο τρόποι για να μπει κανείς στο Συνέδριο της ΝΔ. Είτε να είναι κάποιος σύνεδρος, είτε να έχει λάβει πρόσκληση. Στην περίπτωση του πρώην γενικού γραμματέα του Πρωθυπουργού δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Ούτε σύνεδρος είναι, ούτε πρόσκληση έχει λάβει. Βέβαια, αν αποφασίσει να πάει, θα έχει ενδιαφέρον κατά πόσο θα βρεθεί κάποιος να του απαγορεύσει την είσοδο. Και αν δεν του απαγορευθεί η είσοδος, ιδιαίτερη σημειολογία θα έχει το πού θα καθίσει, δεδομένου ότι οι θέσεις στις πρώτες σειρές θα είναι «καπαρωμένες» ονομαστικά.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γρηγόρης Δημητριάδης όπως πληροφορούμαστε έχει διοργανώσει ένα «γαλάζιο» πάρτι με υποστηρικτές του, προερχόμενους κυρίως από τις τάξεις της ΟΝΝΕΔ για το βράδυ του Σαββάτου. Με λίγα λόγια, αν δεν πάει ο Γρηγόρης στο Συνέδριο θα επιχειρήσει να δείξει πως φέρνει το... Συνέδριο στο πάρτι του. Στόχος του δεν είναι άλλος από το «να μετρήσει κεφάλια», όπως πληροφορούμαστε, και να κάνει τη σχετική επίδειξη δύναμης προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Ν.Α.