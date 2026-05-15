Οι ενήλικες άνω των 50 ετών μπορεί να χρειάζονται περισσότερη πρωτεΐνη από τη γενική συνιστώμενη ποσότητα.

Μεγαλώνοντας η πρωτεΐνη είναι ακόμη πιο σημαντική, ωστόσο πολλοί ενήλικες άνω των 50 ετών ενδέχεται να μην προσλαμβάνουν αρκετή ποσότητα.

Αν και η βασική σύσταση για τους ενήλικες είναι 0,8 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα, έρευνες δείχνουν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία χρειάζονται μεγαλύτερη ποσότητα.

Πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε καθημερινά

Οι ανάγκες σε πρωτεΐνη είναι υψηλότερες μετά τα 50. Αυτό συμβαίνει επειδή με την ηλικία μειώνεται η μυϊκή μάζα (σαρκοπενία), κάτι που αυξάνει την ανάγκη για πρωτεΐνη.

Αν και η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 0,8 g/kg σωματικού βάρους, πολλοί ειδικοί προτείνουν σε ηλικιωμένους πρόσληψη περίπου 1 έως 1,2 g/kg την ημέρα. Για ένα άτομο με βάρος περίπου 68 κιλά, αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 68 έως 82 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως. Οι ανάγκες όμως διαφέρουν ανάλογα με την υγεία, τη φυσική δραστηριότητα και άλλους παράγοντες.

Παθήσεις, επίπεδο άσκησης, ηλικία και γενική κατάσταση υγείας επηρεάζουν το πόση πρωτεΐνη χρειάζεται κάποιος. Επιπλέον, ορμονικές αλλαγές, όπως η εμμηνόπαυση, μπορούν να επηρεάσουν τη μυϊκή μάζα και τον μεταβολισμό της πρωτεΐνης, καθιστώντας την επαρκή πρόσληψη ακόμη πιο σημαντική.

Συμπέρασμα

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης μετά τα 50 είναι σημαντική για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, της δύναμης και της συνολικής υγείας. Αν και οι ανάγκες διαφέρουν από άτομο σε άτομο, η γενική τάση δείχνει ότι οι μεγαλύτεροι ενήλικες χρειάζονται περισσότερη πρωτεΐνη από τη βασική σύσταση για να υποστηρίξουν την υγιή γήρανση.

Με πληροφορίες από eatingwell