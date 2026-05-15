«Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ για τον Άδωνη Γεωργιάδη.

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚμε αφορμή τα όσα είπε σήμερα, στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο Άδωνις Γεωργιάδης. Η Χαριλάου Τρικούπη τον χαρακτηρίζει ως «ακροδεξιό λασπολόγο», τονίζοντας πως «τα ίδια, έλεγε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμανλή, πριν ενταχθεί... στη Νέα Δημοκρατία».

Καταλήγοντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει πως «όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη» και σημειώνει με δηκτικό τρόπο: «Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Από χθες εξελίσσεται μια πρωτοφανής επιχείρηση σπίλωσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο και τεκμηριωμένο τρόπο. Παρά ταύτα, αμετανόητο και χυδαίο το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και οι «χορηγοί» του συνεχίζουν τη λασπολογία με έναν και μοναδικό σκοπό: να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του, να συμψηφίσουν την παρακμή τους τοξικοποιώντας την πολιτική ζωή και λερώνοντας την εντιμότητα και το ήθος των πολιτικών τους αντιπάλων. Σε αυτή την προσπάθεια ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της δημοκρατικής παράταξης φαίνεται σήμερα να συμπαρατάσσονται και άλλα μέσα με άλλες πολιτικές αναφορές.

Το οργανωμένο σχέδιο ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων προσπαθεί να «στήσει» ένα ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα. Τα κέντρα που το υπηρετούν, αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια των πολιτών.

Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψευδή. Συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Τα ίδια, υπενθυμίζουμε έλεγε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμανλή, πριν ενταχθεί... στη Νέα Δημοκρατία.

Δεν έχουμε τίποτα να απαντήσουμε στον ακροδεξιό λασπολόγο, που όταν ήταν Υπουργός Επενδύσεων παρακολουθήθηκε με εντολή Μαξίμου και φοβάται να μάθει η κοινή γνώμη τους λόγους.

Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του».