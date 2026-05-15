Η ελβετική κυβέρνηση έβαλε τέλος σε μια απαγόρευση που ίσχυε από το 1955, επιτρέποντας πλέον τη διεξαγωγή αγώνων Formula 1 στη χώρα.

Για δεκαετίες, η Ελβετία αποτελούσε μια ιδιαίτερη περίπτωση στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παρότι διέθετε ισχυρή τεχνολογική βάση, σημαντική παρουσία στον χώρο της αυτοκίνησης και άμεση σύνδεση με τη Formula 1, παρέμενε μία από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη όπου οι αγώνες ταχύτητας σε μόνιμες πίστες ήταν ουσιαστικά απαγορευμένοι.

Αυτό πλέον αλλάζει οριστικά. Η ελβετική κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει την ιστορική απαγόρευση του circuit racing, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ πριν από περισσότερα από 70 χρόνια, μετά την τραγωδία των 24 Ωρών του Le Mans το 1955. Το δυστύχημα εκείνο, με την Mercedes του Pierre Levegh να εκτοξεύεται στο κοινό προκαλώντας δεκάδες θανάτους, σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του motorsport και οδήγησε πολλές ευρωπαϊκές χώρες στην επιβολή περιορισμών.

Σε άλλες περιπτώσεις τα μέτρα αποσύρθηκαν σχετικά γρήγορα. Στην Ελβετία, όμως, η απαγόρευση παρέμεινε ενεργή επί δεκαετίες και ενσωματώθηκε ουσιαστικά στη νομοθεσία, ακόμη κι όταν τα επίπεδα ασφαλείας στους αγώνες βελτιώθηκαν θεαματικά. Έτσι δημιουργήθηκε μια έντονη αντίφαση: μια χώρα που φιλοξενούσε ομάδες και τεχνολογικές εταιρείες με παρουσία στη Formula 1, όπως η Sauber, δεν μπορούσε να διοργανώσει αγώνα σε μόνιμη πίστα.

Η νέα απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον ευρωπαϊκό μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής ενός ελβετικού Grand Prix ύστερα από περισσότερα από 70 χρόνια απουσίας. Τα τελευταία χρόνια είχαν ήδη υπάρξει ορισμένες εξαιρέσεις στους περιορισμούς, κυρίως για ηλεκτρικούς αγώνες, κάτι που επέτρεψε στη Formula E να διοργανώσει event σε ελβετικές πόλεις. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν είχε δοθεί πλήρης άδεια για circuit racing σε κλειστές πίστες.

Με τη νέα νομοθετική αλλαγή, η διεξαγωγή κάθε μορφής αγώνα θεωρείται πλέον εφικτή, αρκεί να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις αδειοδότησης και ασφάλειας. Παρόλα αυτά, η επιστροφή της Formula 1 απέχει ακόμη αρκετά από την πραγματικότητα. Η Ελβετία δεν διαθέτει σήμερα πίστα προδιαγραφών FIA Grade 1, ενώ σημαντικά εμπόδια θεωρούνται οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, η ηχορύπανση αλλά και το υψηλό κόστος δημιουργίας ή αναβάθμισης εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, η φιλοξενία ενός σύγχρονου Grand Prix απαιτεί τεράστια οικονομική επένδυση και ισχυρή πολιτική υποστήριξη, στοιχεία που μέχρι στιγμής δεν θεωρούνται δεδομένα στην ελβετική πραγματικότητα.

Ωστόσο, ο συμβολισμός της απόφασης παραμένει ισχυρός. Το τελευταίο Grand Prix Formula 1 στην Ελβετία διεξήχθη το 1954 στην πίστα Bremgarten, κοντά στη Βέρνη, σε μια εποχή όπου οι αγώνες χαρακτηρίζονταν από ακραίες ταχύτητες αλλά ελάχιστα μέτρα προστασίας. Από τότε, η χώρα έμεινε εκτός του διεθνούς αγωνιστικού καλεντάριου, ενώ το motorsport εξελισσόταν σε μια παγκόσμια βιομηχανία δισεκατομμυρίων.

Η κατάργηση της ιστορικής απαγόρευσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Formula 1 θα επιστρέψει άμεσα στην Ελβετία. Δείχνει όμως ξεκάθαρα πως η χώρα επιχειρεί πλέον να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με τους αγώνες αυτοκινήτου, αφήνοντας πίσω μια πολιτική που είχε τις ρίζες της σε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα στην ιστορία του σπορ.