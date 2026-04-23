Μαζί υψώνουμε τη λευκή κάρτα για την ειρήνη.

Με μεγάλη επιτυχία και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου η δράση «Διαδρομές Ειρήνης στο ΟΑΚΑ – Μαζί Υψώνουμε Λευκή Κάρτα για την Ειρήνη», στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη (6 Απριλίου), αναδεικνύοντας τον αθλητισμό ως μέσο εκπαίδευσης, συνεργασίας, κοινωνικής συνοχής, ενεργού συμμετοχής των νέων και ειρηνικής συνύπαρξης.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση του Αεί Φέρειν, του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας και του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), με τη συμμετοχή περισσότερων από 150 μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βιωματικές δράσεις αθλητικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα.

Η δράση αναπτύχθηκε μέσα από πέντε βιωματικούς σταθμούς που λειτούργησαν συμπληρωματικά, συνδυάζοντας αθλητική δραστηριότητα και αξιακή επεξεργασία και μετατοπίζοντας το επίκεντρο από τον ανταγωνισμό στη συνεργασία και από την ατομική διάκριση στη συλλογική ευθύνη.

Ιδιαίτερη θέση κατείχε ο βιωματικός σταθμός «Εσωτερική Εκεχειρία | Ο Αγώνας συνεχίζεται», όπου οι μαθητές προσκλήθηκαν να αναστοχαστούν και να αποτυπώσουν προσωπικές στάσεις και πράξεις που προάγουν την ειρήνη, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της εσωτερικής ισορροπίας με τη συλλογική κοινωνική συνύπαρξη.

Κορυφαία στιγμή της δράσης αποτέλεσε η συλλογική ύψωση της Λευκής Κάρτας (#WhiteCard), στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας του οργανισμού Peace and Sport, διατυπώνοντας το κοινό μήνυμα της δράσης: «Μαζί υψώνουμε τη White Card» ως δημόσια δέσμευση για την οικοδόμηση και τη διάδοση μιας κουλτούρας ειρήνης μέσω του αθλητισμού.

Στη δράση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, Κωνσταντίνος Φίλης, καθώς και στελέχη της διοίκησης του ΟΑΚΑ. Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Χαλιορής συνέβαλε σημαντικά στην προετοιμασία και υποστήριξη της πρωτοβουλίας, ενώ στη δράση παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Μιχάλης Τσιγώνιας.

Τη δράση τίμησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συμμετείχε ενεργά μαζί με τα παιδιά, ενισχύοντας το μήνυμα της Λευκής Κάρτας ως συμβολική έκφραση ειρήνης, ένταξης, ελπίδας και αλληλεγγύης.

Στη δράση συμμετείχαν Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και διακεκριμένοι αθλητές, οι οποίοι, μαζί με τα παιδιά, συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες, μεταδίδοντας το «ευ αγωνίζεσθαι» μέσα από τη βιωματική εμπειρία. Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι: Κώστας Φιλιππίδης, Γρηγόρης Χατσατουριάν, Θοδωρής Αλεξάς, Δημήτρης Μιτελούδης, Βούλα Κοζομπόλη, Ανδρέας Γλυνιαδάκης, Εύη Μωραϊτίδου, Δημήτρης Καφφάτος, Όλγα Βασδέκη, Στέλιος Μαλακόπουλος, Χάρης Μάλλιος, Άγγελος Παυλακάκης και Μαρία Πολύζου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας & Αξιών «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις Ολυμπιακές αξίες και την κοινωνική ευθύνη.