Όσοι βρέθηκαν στη συναυλία των Metallica και των Iron Maiden τον Μάιο στο ΟΑΚΑ κατάλαβαν τι σημαίνει σεισμός και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το κατέγραψε.

Το heavy metal συνάντησε τη σεισμολογία και οι πρωταθλητές στο ΟΑΚΑ αναδείχθηκαν οι Metallica, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του πρωτότυπου επιστημονικού πειράματος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τον Μάιο το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εγκατέστησε προσωρινά έναν σεισμολογικό σταθμό υψηλής ευαισθησίας στον χώρο του ΟΑΚΑ ενόψει των μεγάλων συναυλιών των Metallica και Iron Maiden με σκοπό να καταγράψουν τις σεισμικές δονήσεις που θα προκληθούν από τους φανς.

Η επιστημονική ομάδα των Κ. Μπούκουρα, Ε. Δασκαλάκη, Μ. Χαραλαμπάκη, Ι. Φουντουλάκη και Χ. Ευαγγελίδης ανέλαβαν δράση και όπως αποδείχθηκε οι Metallica αναδείχθηκαν πρωταθλητές.

Στη μάχη Metallica vs Iron Maiden, οι Metallica προκάλεσαν δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες δονήσεις από τους Iron Maiden. Η ενέργειά τους αντιστοιχούσε σε ισοδύναμο μέγεθος σεισμού ~1.5 ML έναντι ~0.9 ML των Maiden, σύμφωνα με τα στοιχεία ου πειράματος.

Η έρευνα έγινε και στο EuroLeague Final Four, όπου οι αντιδράσεις των φιλάθλων στον τελικό του ΟΑΚΑ και κυρίως κατά την απονομή του τροπαίου δημιούργησαν επίσης σαφή σεισμικά σήματα, συγκρίσιμα με τη συναυλία των Iron Maiden.

Οι καταγραφές έδειξαν ότι η ένταση και η συμμετοχή του κοινού αποτυπώνονται με σαφήνεια στα σεισμικά δεδομένα, επιτρέποντας ακόμη και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κορυφώσεων με επιμέρους τραγούδια του προγράμματος. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η συναυλία των Metallica παρήγαγε σημαντικά ισχυρότερες εδαφικές δονήσεις σε σχέση με εκείνη των Iron Maiden (Εικόνες 1 και 2).

Οι μέγιστες καταγεγραμμένες επιταχύνσεις ήταν περίπου δυόμισι φορές μεγαλύτερες, ενώ η συνολική σεισμική ενέργεια που καταγράφηκε αντιστοιχεί σε ισοδύναμο τοπικό μέγεθος περίπου ML 1.5 για τους Metallica και ML 0.9 για τους Iron Maiden (Εικόνα 3).

Όπως σηημειώνει η επιστημονική ομάδα, αν και οι τιμές αυτές δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς σεισμούς, αποτελούν έναν χρήσιμο

τρόπο ποσοτικοποίησης και σύγκρισης της έντασης των δονήσεων που προκαλεί το κοινό. Η υψηλότερη επιτάχυνση που καταγράφηκε στη συναυλία των Metallica συνδέεται με το μεγαλύτερο και πιο ενεργό πλήθος, το οποίο μετέφερε σημαντικά περισσότερη ενέργεια στο έδαφος σε σχέση με τη συναυλία των Iron Maiden.

Ποιο τραγούδι προκάλεσε σεισμό

Η ανάλυση των σεισμολογικών καταγραφών έδειξε πως το τραγούδι που προκάλεσε τη μεγαλύτερη σεισμική απόκριση στη συναυλία των Metallica ήταν το «Moth Into Flame», κατά το οποίο καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή εδαφικής επιτάχυνσης. Υψηλές τιμές καταγράφηκαν επίσης στα «Master of Puppets», «Fade to Black», «Wherever I May Roam» και «One» (Εικόνα 1).

Αντίστοιχα, στη συναυλία των Iron Maiden η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση παρατηρήθηκε στο «Killers», ενώ έντονη συμμετοχή του κοινού καταγράφηκε και στα «2 Minutes to Midnight», «Seventh Son of a Seventh Son», «Rime of the Ancient Mariner» και «Wrathchild» (Εικόνα 2).

Η σύγκριση των καταγραφών δείχνει ότι η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ παρήγαγε σαφώς μεγαλύτερη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση σε σχέση με εκείνη των Iron Maiden, γεγονός που αποτυπώθηκε και στο υψηλότερο ισοδύναμο τοπικό μέγεθος (ML) που υπολογίστηκε (Εικόνα 3).

Η εντονότερη και πιο συγχρονισμένη κίνηση του κοινού στους Metallica οδήγησε σε επιταχύνσεις περίπου διπλάσιες έως τριπλάσιες από αυτές των Iron Maiden, με αποτέλεσμα ML της τάξης ~1.3–1.5 έναντι ~0.8–1.0. Παρότι οι τιμές αυτές δεν αντιστοιχούν σε πραγματική σεισμική δραστηριότητα, προσφέρουν ένα χρήσιμο μέτρο σύγκρισης της ενέργειας που μεταφέρθηκε στο έδαφος και αναδεικνύουν τη δυνατότητα των σεισμογράφων να καταγράφουν ανθρωπογενείς δονήσεις μεγάλης κλίμακας.

Η περίπτωση του Euroleague Final Four

O προσωρινός σεισμολογικός σταθμός λειτούργησε και κατά τη διάρκεια του τελικού του EuroLeague Final Four 2026 στο ΟΑΚΑ. Οι καταγραφές έδειξαν

ότι οι αντιδράσεις των φιλάθλων κατά τη διάρκεια κρίσιμων φάσεων του αγώνα, αλλά κυρίως κατά την απονομή του τροπαίου, δημιούργησαν σαφώς ανιχνεύσιμα σεισμικά σήματα (Εικόνα 4).

Αν και τα επίπεδα δόνησης ήταν γενικά χαμηλότερα από εκείνα που καταγράφηκαν στη συναυλία των Metallica, ήταν συγκρίσιμα με εκείνα της συναυλίας των Iron Maiden, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η συλλογική ανθρώπινη συμπεριφορά στη δημιουργία μετρήσιμων δονήσεων του εδάφους.

Η επιστημοική ομάδα αναφέρει ακόμα πως η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της λεγόμενης «σεισμολογίας του πλήθους» (crowd

seismology). Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις δυνατότητες της σεισμολογίας να καταγράφει όχι μόνο φυσικά φαινόμενα, αλλά και την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, μετατρέποντας δύο από τις μεγαλύτερες μουσικές εκδηλώσεις της χρονιάς σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό πείραμα πεδίου.

Οι δύο συναυλίες στο ΟΑΚΑ λειτούργησαν ως ένα φυσικό εργαστήριο μεγάλης κλίμακας, όπου η προσωρινή εγκατάσταση του σεισμολογικού σταθμού επέτρεψε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο να μελετήσει πώς η συλλογική κίνηση, ο ρυθμός και ο ενθουσιασμός δεκάδων χιλιάδων θεατών μετατρέπονται σε μετρήσιμα σεισμικά σήματα. Τα αποτελέσματα προσφέρουν μια σπάνια ευκαιρία να εξερευνηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπινων συγκεντρώσεων και εδαφικής απόκρισης, γεφυρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την επιστημονική παρατήρηση με τη ζωντανή μουσική εμπειρία και αναδεικνύοντας τη σημασία της σεισμολογίας ως εργαλείου κατανόησης της ευρύτερης περιβαλλοντικής δυναμικής.