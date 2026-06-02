Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση στα Πατήσια αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το δρόμο για τη φυλακή, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την απολογία του, πήρε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων για την ένοπλη επίθεσης σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 39χρονου υπαλλήλου.

Πρόκειται για τον 30χρονο που φέρεται να άνοιξε πυρ στο κατάστημα, ο οποίος ωστόσο, απολογούμενος αρνήθηκε ότι ήταν αυτός που πυροβόλησε, ρίχνοντας την ευθύνη στο τέταρτο άτομο που καταζητείται.

Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι, αλβανικής καταγωγής που απολογήθηκαν στον ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης τρεις φορές το μήνα στο ΑΤ της περιοχής τους.

Σε βάρος όλων των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα. Οι κατηγορίες: αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία, διακεκριμένη οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο και απείθεια.