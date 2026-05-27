Τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη καταστήματος στα Πατήσια, αναζητείται ένα άτομο.

Η ένοπλη επίθεση στα Πατήσια- με θύμα ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, που τον τραυμάτισαν πυροβολώντας τον μέσα στην επιχείρησή του- κατέληξε σε καταδίωξη στον Κηφισό και τις συλλήψεις τριών εκ των τεσσάρων ατόμων που επέβαιναν στο όχημα διαφυγής.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», με τραύματα από σφαίρες στα δύο πόδια και μπήκε στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Οι τρεις που συνελήφθησαν μετά την καταδίωξη είναι άτομα με «βαρύ» ποινικό μητρώο, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Ένα άτομο αναζητείται, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της ένοπλης επίθεσης σε βάρος του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς έγινε η ένοπλη επίθεση στα Πατήσια

Όλα συνέβησαν περίπου στις 18:30, στα Πατήσια. Ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, σταμάτησε στην οδό Πατησίων 274 και βγήκαν δύο άτομα, που μπήκαν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας.

Φορούσαν μαύρα ρούχα και καπέλα και στη συνέχεια φέρεται να χτύπησαν στο κεφάλι με λαβή όπλου τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος είναι πακιστανικής καταγωγής. Στη συνέχεια, τον πυροβόλησαν και στα δύο πόδια, μπήκαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν με κατεύθυνση της λεωφόρο Κηφισού, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο κατάστημα έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον ιδιοκτήτη, ώστε να σταματήσουν την αιμορραγία, μέχρι να πάει εκεί το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι έρευνες για τους δράστες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditontqepga9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η καταδίωξη στον Κηφισό

Μετά τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας, το αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκε στη λεωφόρο Κηφισού και ακολούθησε καταδίωξη. Στην προσπάθεια των δραστών να ξεφύγουν, το όχημά τους χτύπησε 3-4 αυτοκίνητα που κινούνταν εκείνη την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς τη Λαμία. Τελικά, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο και έπεσε στις προστατευτικές μπάρες.

Οι αστυνομικοί που τους καταδίωκαν ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους τρεις, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι αλβανικής καταγωγής. Ωστόσο, ο τέταρτος κατάφερε να διαφύγει πεζός και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως επιτόπου συνελήφθησαν οι δύο και άλλοι δύο διέφυγαν, αλλά έπειτα από λίγα μέτρα εντοπίστηκε ο ένας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditn3l2md449?integrationId=40599y14juihe6ly}

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ