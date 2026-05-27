Στιγμιότυπα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Επεισόδιο 59

Η Μελισσάνθη χωρίζει τον Άγγελο, η Ιουλία παρηγορεί τη Μαριέττα για τη μητέρα της, η Ασπασία έχει μια δυσάρεστη εξέλιξη στην εγκυμοσύνη της, η Πολυξένη είναι καταρρακωμένη από το χαμό του Ηλία και η Μαγδαληνή, αγνοώντας την απαγωγή του Οδυσσέα, ανησυχεί για την απουσία του.

Η Μαγδαληνή ανησυχεί όλο και περισσότερο για την απουσία του Οδυσσέα, καθώς οι εξηγήσεις που ακούει δεν την πείθουν. Η Πολυξένη, καθηλωμένη στο σπίτι τη μέρα της κηδείας, παλεύει με τις τύψεις και τον πόνο της απώλειας, ενώ η στάση της Πελαγίας της προσφέρει για πρώτη φορά μια αίσθηση ουσιαστικής στήριξης. Η Ιουλία προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες μέσα στην οικογένεια, όμως ένα τηλεφώνημα από την Αθήνα φέρνει οριστικές εξελίξεις και την αναγκάζει να σταθεί δυνατή για όλους.

Η Ασπασία επικοινωνεί με την Πολυξένη μετά από καιρό και, μέσα από μια ειλικρινή κουβέντα, μοιράζεται μαζί της αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της και την απομάκρυνσή της από όσα αγαπούσε.

Η Μελισσάνθη, ενώ ετοιμάζεται για τον γάμο της αδελφής της, έρχεται αντιμέτωπη με προσωπικά διλήμματα και συναισθηματική πίεση που την κάνουν να αμφισβητεί τη δική της πορεία.

Η απρόσμενη εξέλιξη στην εγκυμοσύνη της Ασπασίας:

Η Μελισσάνθη χωρίζει με τον Άγγελο:

Ο Οδυσσέας αιχμάλωτος των Ιασωνίδων

