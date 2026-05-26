Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Πόρτο Λεόνε».

«Πόρτο Λεόνε» - Επεισόδιο 58, απόψε στις 23:30.

Ο Γιάµαρης εισβάλλει στο σπίτι του Βούλγαρη και ζητά να µάθει από τη Γαλήνη τι της συνέβη, πράγμα που εξοργίζει τον Ντίνο. Ο Σπύρος στο πλευρό της πονεμένης Γαλήνης μετά από την μαρτυρική νύχτα που πέρασε η τελευταία στα χέρια των ανθρώπων της Αλεξάνδρας Καπετανάκου.

Ο Σπύρος ορκίζεται να τιμωρήσει τους υπεύθυνους αλλά η Γαλήνη του ζητά να προσέχει γιατί οι αντίπαλοί τους είναι επικίνδυνοι κι ανάλγητοι.

Φεύγοντας, ο Σπύρος περνά από το σαλόνι για να ζητήσει συγγνώμη από τον Ντίνο Βούλγαρη για τον τρόπο που εισέβαλε στο σπίτι τους.

Ο Ντίνος τον αντιμετωπίζει με έκδηλη εχθρότητα, η παλιά τους φιλία έχει πλέον θαφτεί κάτω από το βάρος των τελευταίων γεγονότων αλλά και την παράνομη σχέση που έχει προκύψει και χωρίς να το παραδέχονται, την ξέρουν και τα τρία μέρη του τριγώνου αυτού.

Η Λένα εξηγεί στον Αντρέα την εμπλοκή της Αλεξάνδρας στην απαγωγή του παιδιού και εκείνος της υπόσχεται ότι θα την βοηθήσει.

Ο Καπετανάκος ειδοποιείται για την αποθήκη και όταν ο Γιάµαρης µε τους άλλους κάνει έφοδο, την βρίσκουν άδεια. Εξοργισμένος, χτυπά τον Στελάρα και ζητά εξηγήσεις από την Αλεξάνδρα, η οποία του δηλώνει ότι θα πάρει το παιδί και θα φύγει.

Η Αλεξάνδρα μετά από πιέσεις του άνδρα της Ηλία του αποκαλύπτει ότι εδώ και καιρό κάνει τις δικές της παράνομες δουλειές - λαθρεμπόριο όπλων και όχι μόνο.

Ο Ηλίας πέφτει από τα σύννεφα, τη ρωτά γιατί το έκανε αυτό, αφού ο ίδιος ποτέ δεν της αρνήθηκε καμία παροχή & η Αλεξάνδρα σ’ ένα τεράστιο ξέσπασμα ανοίγεται και τον κατηγορεί για χρόνια κοινής ζωής που πέρασε μέσα στην αναξιοπρέπεια, γνωρίζοντας ότι ο άνδρας της την απατά κατ’ εξακολούθηση.

Το σχέδιό της ήταν από καιρό, να κάνει τη δική της περιουσία και όταν τα παιδιά της μεγαλώσουν, να παρατήσει τον Ηλία και τον γάμο τους και να φύγει μακριά από τον εξευτελισμό και την Τρούμπα.

Οι φωνές τους έχουν φτάσει στα αυτιά του γιου τους, του Ανδρέα, ο οποίος εμβρόντητος ακούει λόγια που πληγώνουν βαθιά και συντετριμμένος φεύγει.

Η Ξένη ειδοποιεί την οικογένεια Βούλγαρη για το που κρατούν το παιδί, ενώ ο Γιάµαρης μαθαίνει από την Καίτη τι έγινε στην αποθήκη με τη Γαλήνη και τον Φαναριώτη, καθώς και δεδομένα που θα τον βοηθήσουν να φτάσει στα ίχνη του.

Λένα και Αντρέας σε μια καθοριστική στιγμή της σχέσης τους.

Ηλίας σε Αλεξάνδρα: «Κοίτα τι θα κάνεις με τα πιστολάκια σου και πάρε δρόμο!»

