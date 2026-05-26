Μαζί με τον λογαριασμό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, άνοιξε και η πλατφόρμα για την υπογραφή της διακήρυξης.

Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ) μετά την επίσημη ανακοίνωση στο Θησείο ξεκίνησε τη ζωή του και στα social media.

Ο επίσημος λογαριασμός στο Instagram άνοιξε πριν από λίγο και κάπως έτσι το myelas.gr απέκτησε τον πρώτο του follower. Φυσικά τον Αλέξη Τσίπρα.

Μέσα σε λίγα λεπτά ωστόσο ο λογαριασμό άρχισε να αποκτά δεκάδες νέους followers.

Μαζί με τον επίσημο λογαριασμό άνοιξε και η πλατφόρμα για την υπογραφή της διακήρυξης του κόμματος.

Η πρώτη ανάρτηση όπως ήταν αναμενόμενο είναι το βίντεο της ανακοίνωσης του ονόματος της ΕΛ.Α.Σ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

{https://www.instagram.com/p/DY0DlJENI65/}