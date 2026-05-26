Σαφές μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με θέμα «Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας».

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα φάση σταθερότητας, ανάπτυξης και διεθνούς αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα κατάφερε μέσα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων να σταθεί όρθια, χάρη σε σχέδιο, πολιτική βούληση και σταθερή ηγεσία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και στις πρόωρες αποπληρωμές, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αποπληρώσει 26,5 δισ. ευρώ, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους από τόκους. «Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαν ότι θα σκάσει στα χέρια της χώρας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πολιτική αυτή αφαιρεί βάρη από τις επόμενες γενιές.

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στη βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 8%, έχουν δημιουργηθεί πάνω από μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας και η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα.

Αναφερόμενος στο μέλλον της οικονομίας, τόνισε ότι ο μεγάλος στόχος της επόμενης δεκαετίας είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όπως είπε, η Ελλάδα πρέπει να περάσει οριστικά από ένα μοντέλο κατανάλωσης και δανεισμού σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, βασισμένο στις εξαγωγές, την τεχνολογία, την καινοτομία, τη γνώση και την εξωστρέφεια.

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, σημειώνοντας ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει τη μεγαλύτερη τεχνολογική αλλαγή μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Υπογράμμισε ότι το ψηφιακό κράτος αποτελεί θεμέλιο της νέας παραγωγικής Ελλάδας, με επόμενο βήμα την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, την εκπαίδευση, τη Δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η Ε.Ε. καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει πρωταγωνιστής ή θεατής στη νέα τεχνολογική και γεωπολιτική εποχή. Όπως είπε, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις, τεχνολογική αυτονομία, εμβάθυνση της τραπεζικής ένωσης και πραγματικά ενιαίες κεφαλαιαγορές.

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία κατείχε η Θεσσαλονίκη, για την οποία ο υπουργός ανέφερε ότι μπορεί να αποκτήσει ρόλο πρωταγωνιστή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τόνισε ότι η πόλη διαθέτει λιμάνι, πανεπιστήμια, ανθρώπινο κεφάλαιο, εξωστρέφεια και γεωστρατηγική θέση, στοιχεία που μπορούν να τη μετατρέψουν σε κέντρο της νέας οικονομικής γεωγραφίας της περιοχής.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, όπως το Μετρό, το FlyOver, η αναβάθμιση του λιμανιού, η ανάπλαση της ΔΕΘ, το Thess INTEC και το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο. Όπως σημείωσε, στην Κεντρική Μακεδονία υλοποιούνται 856 έργα συνολικού ύψους 13,4 δισ. ευρώ, τα οποία δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, επενδύσεις και αναπτυξιακή δυναμική για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αρκεστεί στη διατήρηση της σημερινής δυναμικής, αλλά να επιταχύνει. «Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής», ανέφερε, τονίζοντας ότι η χώρα έχει πλέον τη δυνατότητα να πετύχει μια μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση.