Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, καθώς η αισιοδοξία σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αντιστάθμισε την ανησυχία σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 118,02 μονάδων (–0,23%), στις 50.461,68 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 312,21 μονάδων (+1,19%), στις 26.656,18 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 45,65 μονάδων (+0,61%), στις 7.519,12 μονάδες.