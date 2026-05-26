Υπό πίεση το ΝΑΤΟ καθώς οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να μειώσουν τον αριθμό βομβαρδιστικών, μαχητικών αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών ανεφοδιασμού στην Ευρώπη.

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πλευράς του με μια νέα δομή που θα διευκολύνει την ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων στη Λετονία και την Εσθονία σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Προς το παρόν, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ στις τρεις χώρες της Βαλτικής και στη βόρεια Πολωνία, τελούν υπό τη διοίκηση ενός ενιαίου πολυεθνικού αρχηγείου στην πολωνική πόλη Στετίνο. Η αλλαγή που σχεδιάζεται υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των χωρών της Βαλτικής, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ανάθεση ενός δεύτερου σώματος για την περιοχή, θα επιτρέψει στο ΝΑΤΟ να συγκεντρώσει «μαζικές δυνάμεις με ταχύτητα», όπως το περιέγραψε ένας στρατιωτικός αξιωματούχος, που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του περιορισμένου στρατηγικού βάθους και της ευπάθεια της περιοχής. Όταν είναι πλήρως λειτουργικό, ένα σώμα στρατού συνήθως διοικεί τρεις μεραρχίες, δηλαδή 40.000 έως 60.000 στρατιώτες. Σε καιρό ειρήνης, υπάρχει συνήθως ως μια βασική δομή διοίκησης, με εξειδικευμένες λειτουργίες όπως πυροβολικό, αεράμυνα και ιατρικό προσωπικό σε θέση να επιτρέπουν την ταχεία ανάπτυξη στρατευμάτων όταν χρειαστεί.

Η Γερμανία και η Ολλανδία, σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ, κατέληξαν σε συμφωνία για την ανάθεση του Γερμανο - Ολλανδικού Σώματος, με έδρα τη γερμανική πόλη Μίνστερ, στην άμυνα της Λετονίας και της Εσθονίας, δήλωσαν στρατιωτικές πηγές στο Reuters την Τρίτη. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους, εν μέσω σφοδρής κριτικής από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα κατηγόρησε τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ για έλλειψη υποστήριξης στον πόλεμο του Ιράν και ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία.

Η συμφωνία ξεπέρασε το τελευταίο εμπόδιο, το οποίο συνίστατο στην έλλειψη στρατευμάτων του σώματος, ανέφεραν οι πηγές, σχολιάζοντας την κρίσιμη ικανότητα που χρειάζεται οποιοδήποτε σώμα σε τομείς όπως το πυροβολικό μεγάλου βεληνεκούς, η αεράμυνα, οι μηχανικοί και οι γιατροί. Όπως ανέφεραν οι πηγές, τώρα η Γερμανία και η Ολλανδία θα δημιουργήσουν μαζί με άλλους εταίρους αυτές τις δυνάμεις.

Αυτό που παραμένει ασαφές είαι το χρονοδιάγραμμα ώστε να τεθεί σε ισχύ η απόφαση αλλά και ο αριθμός των στρατευμάτων, που θα εμπίπτουν στη διοίκηση της νέας μονάδας του αρχηγείου σε οποιαδήποτε σύγκρουση. Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η ανάθεση του σώματος «υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία» και αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες. Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενο τις συνεχιζόμενες προσπάθειες συντονισμού με το ΝΑΤΟ, το οποίο επιφυλάχθηκε για να δώσει απαντήσεις μελλοντικά.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ προειδοποιούν εδώ και χρόνια για μία αυξημένη απειλή από τη Ρωσία, η οποία, όπως λένε, θα μπορούσε ενδεχομένως να εξαπολύσει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση σε συμμαχικό έδαφος ήδη από το 2029. Η Μόσχα αρνείται τις επιθετικές προθέσεις που της καταλογίζουν και και κατηγορεί τη συμμαχία ότι υποδαυλίζει εντάσεις επεκτείνοντας την σε γειτονικά εδάφη.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να μειώσουν βομβαρδιστικά και πολεμικά πλοία

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ σκοπεύουν να μειώσουν σημαντικά τις στρατιωτικές συνεισφορές που είναι διαθέσιμες για να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια κρίση, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών ανεφοδιασμού στον αέρα, ανέφερε την Τρίτη το γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Spiegel.

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται υπό πρωτοφανή πίεση, με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να ανησυχούν ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να αποσυρθεί οριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ,εξάλλου, έχει επικρίνει έντονα τους Ευρωπαίους συμμάχους για το ότι δεν δαπανούν αρκετά για τους στρατούς τους και δεσμεύτηκε να αποσύρει χιλιάδες στρατεύματα από τη Γερμανία. Η φιλοδοξία του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, έχει πυροδοτήσει περαιτέρω τις διατλαντικές εντάσεις.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης έντονα τους Ευρωπαίους συμμάχους για την έλλειψη υποστήριξης στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ για τη ναυτιλία εν μέσω του πολέμου που ξεκίνησε κατά του Ιράν, λέγοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και αμφισβητώντας το κατά πόσο η Ουάσινγκτον είναι υποχρεωμένη να τηρήσει το σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας.

Σύμφωνα με Spiegel, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ενημέρωσε ανώτερους αξιωματούχους από τα κράτη μέλη για το σχέδιο, στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο Reuters ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να ενημερώσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα ότι θα μείωνε το απόθεμα στρατιωτικών δυνατοτήτων που διαθέτει η συμμαχία κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

Οι ΗΠΑ στοχεύουν να παρέχουν μόνο το ήμισυ του προηγούμενου αριθμού στρατηγικών βομβαρδιστικών, ανέφεραν οι αναφορές. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών αναμένεται να μειωθεί κατά το ένα τρίτο, αναφέρει το Spiegel, επικαλούμενο τον απεσταλμένο των ΗΠΑ, Αλεξάντερ Βέλεζ-Γκριν.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πρόκειται επίσης να διαθέσει λιγότερα αντιτορπιλικά στο ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν πλέον να παρέχουν υποβρύχια στη συμμαχία. Σύμφωνα με τις αλλαγές, η Ευρώπη θα αναγκαστεί να παρέχει τα δικά της αναγνωριστικά drones ενώ οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά την παροχή οπλισμένων μοντέλων.

Σύμφωνα με το Spiegel, οι ΗΠΑ στις αρχές Ιουνίου θα παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο Spiegel ότι υπήρξε «υπερβολική εξάρτηση» από τις ΗΠΑ στον σχεδιασμό των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και ότι, με την Ευρώπη και τον Καναδά να επενδύουν περισσότερο στην άμυνα, οι στρατιωτικές ευθύνες εντός της συμμαχίας θα μπορούσαν να αναδιοργανωθούν.

Με πληροφορίες του Reuters/Spiegel