Ο Χρήστος Θηβαίος σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Ο Χρήστος Θηβαίος, το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στη μουσική σκηνή και στην επιλογή του να σπουδάσει στη Μπολόνια, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι για να βιοποριστεί εκεί εργάστηκε ως παλιατζής.

Μάλιστα, εξήγησε ότι οι γονείς του είχαν το φόβο ότι θα ακολουθήσει και εκείνος τον καλλιτεχνικό χώρο επαγγελματικά, ενώ η μητέρα του δεν κατάφερε να τον δει στη σκηνή, στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα.

Ο Χρήστος Θηβαίος στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Όπως εξήγησε αρχικά η επιλογή να σπουδάσει ήταν δική του μία είδηση που προκάλεσε έκπληξη στους γονείς του: «Οι γονείς μου εξεπλάγησαν όταν τους είπα ότι θέλω να σπουδάσω απλά θέλω να πάω σε μία άλλη χώρα. Είχα κάνει ένα τυχαίο ταξίδι στη Μπολόνια, αλλά παράλληλα διάβαζα πάρα πολύ λογοτεχνία. Για να βρω εκεί λίγη ησυχία, είχα πάρει τα βιβλία μου και είχα πάει στην βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου… Έτσι όπως καθόμουν και διάβαζα σήκωσα το βλέμμα μου και έχει μία αψίδα με κρύσταλλα και διαβάζω στα ελληνικά «Ψυχής Ιατρείον», αυτό ήταν το ‘80 – ’81. Μέσα στη βιβλιοθήκη και λέω, εδώ θέλω να σπουδάσω. Γύρισα Ελλάδα, είπα στους γονείς μου ότι θέλω να σπουδάσω...».

Στην Μπολόνια, με σκοπό να βιοποριστεί εργάστηκε ως παλιατζής στο πλευρό ενός φοιτητή των καλών τεχνών, ο οποίος του χάρισε και ένα μαντολίνο που βρήκαν μέσα σε ένα από τα σπίτια που επισκέπτονταν λόγω της δουλειάς τους.

Αναφερόμενος στους γονείς του εξήγησε: «Οι γονείς μου φοβόντουσαν ότι θα γίνω καλλιτέχνης. Δεν ήθελαν με τίποτα. Είχαν ζήσει δύσκολη ζωή. Την έβλεπα, δεν την φοβήθηκα γιατί εγώ έλεγα δεν είμαι ηθοποιός. Χρωστάω οικογένεια όχι μόνο στους γονείς μου αλλά και σε όλους τους φίλους των γονιών μου. Στον Ζανίνο, με αισθανόταν παιδί του. Τον Κώστα Βουτσά, την Βασιλειάδου, την Άννα Καλουτά, όλοι αυτοί έλεγαν να μην ακολουθήσω τα δικά τους βήματα για να μην τραβήξω ότι τράβηξαν. Για να φτάσουν εκεί που έφτασαν δεινοπάθησαν…».

Ανατρέχοντας στο παρελθόν και στα πρώτα του βήματα στη μουσική σκηνή, μίλησε για το συναίσθημα που βίωσε όταν βρέθηκε στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η μητέρα του δεν πρόλαβε να τον ακούσει να τραγουδά, καθώς έφυγε από τη ζωή δύο μήνες νωρίτερα:

«Η μητέρα μου ζούσε τότε και της λέω: «Μαμά, θα τραγουδήσω με τον Γιώργο Νταλάρα», μου λέει: «Παιδί μου, μην τα πιστεύεις αυτά». Δεν έζησε να το δει. Έφυγε τον Οκτώβριο και εγώ βγήκα Δεκέμβριο».

Τέλος, αναφερόμενος στη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, είπε: «Από το μπαράκι του Βασίλη, στη σκηνή με τον Νταλάρα. Στο μπαράκι χώραγαν 80 άτομα. Από τα 80 στα 2.000 άτομα. Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Τραγουδούσε ο Γιώργος και μετά βγαίναμε εμείς. Παίζαμε σε τόσες χιλιάδες κόσμο, απίστευτο αυτό το πράγμα. Η μεγάλη διδαχή έρχεται τη στιγμή που είσαι δίπλα σε αυτό το θρύλο που λέγεται Γιώργος Νταλάρα – όπως συνέβη το ίδιο και όταν ήμουν δίπλα στο Βασίλη Παπακωνσταντίνου, το Θάνο Μικρούτσικο – είναι ότι ένιωσα για πρώτη φορά, πώς είναι 2.000 ζευγάρια μάτια να κοιτάν τον διπλανό σου και όχι εσένα. Οπότε λες, ότι για να κοιτάνε αυτόν, κάτι ξέρουν, θα έρθει κάποτε η στιγμή να κοιτάνε εσένα».

