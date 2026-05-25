Η Ματούλα Ζαμάνη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου η Ματούλα Ζαμάνη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπ΄πετογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην απόφασή της να απομακρυνθεί από την Αθήνα και να ζήσει επτά περίπου χρόνια σε νησί, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα και την προσωπικότητά της.

Αρχικά, η Ματούλα Ζαμάνη μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την αναγνωρισιμότητα και για τα όσα της προσφέρουν το συναίσθημα της χαράς μέσα στην καθημερινότητά της.

Όπως εξήγησε το γεγονός ότι την αναγνωρίζουν και της μιλούν στο δρόμο την χαροποιεί, ενώ παράλληλα την κάνει να ντρέπεται: «Οτιδήποτε και αν είναι αληθινό, ακόμη και άβολο. Ό,τι είναι αληθινό, και οι δυσκολίες χαρά έχουν. Με δυσκολεύει το δήθεν. Με χαροποιεί να πάμε και μια βόλτα στο δασάκι έξω».

Σε ό,τι αφορά την αναγνωρισιμότητα που την χαρακτηρίζει λόγω επαγγέλματος, σημείωσε: «Με συγκινεί, αλλά με κάνει να ντρέπομαι. Δεν είναι ότι είμαι στο κέντρο μου και είμαι τέλεια. Με συγκινεί και με κάνει να ντρέπομαι όταν μου μιλάνε στο δρόμο. Μου μιλάνε και κάνω σαν κάτι θείες μου από το χωριό μου. Δεν είναι από στιλ. Χαίρομαι πολύ. Ο άνθρωπος μου είναι αυτός. Η ζωή μου είναι αυτή. Θα βγω, αλλά πάω σε ότι πιο «πινέζα» υπάρχει. Μου αρέσει όμως, όπως μου άρεσε πάντα».

Μιλώντας για τη διαμονή της στην Αμοργό και στην απόφασή της να επιστρέψει στην Αθήνα, ανέφερε: «Άλλαξα το set up λόγω διαφόρων θεμάτων και υγείας και προσωπικής ζωής. είναι εκεί το σπίτι μου. Έμενα επτά χρόνια εκεί. Εκεί έχει άλλες αγριότητες από την πόλη. Δεν είναι φυγή, είναι ηρεμία! Δεν θεωρώ ότι άργησα να ερωτευτώ…».

Σε άλλο σημείο ωστόσο, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος θέλησε να μάθει σχετικά με το πώς αντιμετώπισε την συνθήκη όταν η ίδια ήρθε στο κέντρο των συζητήσεων. Με αφορμή αυτό η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στον χαρακτήρα της και την σταθερότητα που την διακρίνει: «Ήμουν σίγουρη γι’ αυτό που είμαι. Δεν πρόκειται να με ταρακουνήσει κάτι. Να με ζουρλάνει τι; Δεν με ζουρλαίνει καν αυτό. Από τη στιγμή που εγώ, σαν Ματούλα, ξέρω τι έκανα. Και από τη στιγμή που ξέρω ότι βγάζω το μπλουζάκι μου πέντε χρόνια… Είμαι έτσι όπως είμαι αλλά ψάχνω τα πράγματα, δημιουργώ κόσμους. Δεν θέλω το ψεύτικο».

