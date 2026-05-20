Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, παραχώρησε ο Κώστας Μακεδόνας όπου μίλησε για την πορεία του στο τραγούδι, τις συνεργασίες του και τα τραγούδια του, ενώ μεταξύ άλλων στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπικότητα της Μαρινέλλας.

Η Μαρινέλλα, έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου του 2026, αφήνοντας το δικό της στίγμα στη μουσική σκηνή της χώρας.

Όταν ο Κώστας Μακεδόνας, κλίθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για την αείμνηστη ερμηνεύτρια, αναφέρθηκε σε εκείνη με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η Μαρινέλλα ήταν αυτό που λένε όλοι: μάνα και δασκάλα. Ήταν η μάνα που νοιαζόταν για τους πάντες. Δεν την ένοιαζε μόνο ο εαυτός της. Πώς θα βγει και τι θα κάνει. Την ένοιαζε όλη η ομάδα να ήταν άρτια. Τα πάντα».

«Δεν ήταν μόνο για τους τραγουδιστές. Για όλα. Για το χώρο. Για να μη νιώσει ότι ένας άνθρωπος που θα έρθει, ένας θαμώνας, ένας ακροατής που θα έρθει και θα καθίσει εκεί, να μην αισθανθεί ότι τον έχουν κοροϊδέψει. Ούτε αυτοί που είναι πάνω στη σκηνή, ούτε εκείνοι που είναι κάτω!».