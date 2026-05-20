Ο Μάριος Φραγκούλης στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10 Μαΐου, ο Μάριος Φραγκούλης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στα νέα του επαγγελματικά βήματα και στη συνεργασία του με την αείμνηστη Μαρινέλλα. Όπως ανέφερε «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού, δεν σταμάτησε να μαθαίνει νέες τεχνικές και να βελτιώνει τις φωνητικές της ικανότητες παρά την εμπειρία και το φυσικό ταλέντο που τη διέκρινε.

Παράλληλα, προς το τέλος της συνέντευξης, ο Μάριος Φραγκούλης, στάθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη πριν από περίπου τρία χρόνια και τον έκανε να αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο τη ζωή του.

Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, ανέφερε ότι ήταν μία σοκαριστική συνθήκη, η οποία τον έκανε να «αγκαλιάσει» τη ζωή.

«Σε μία περίπτωση που μπορεί να μην είμαι καλά! Το καλοκαίρι, όταν είχα πάθει ένα πολύ δυνατό ατύχημα και είχαμε ματαιώσει όλη την περιοδεία. Ματαιώσαμε περίπου 15 συναυλίες. Πριν από 3 – 4 χρόνια έγινε. Παραλίγο να συμβεί το μοιραίο. Ευτυχώς με προστάτευσαν οι Άγιοι και άνθρωποι που δεν είναι στη ζωή, αλλά με βοήθησαν τουλάχιστον να προστατευτώ…», ανέφερε αρχικά ο Μάριος Φραγκούλης.

Και συνέχισε μιλώντας για τον τρόπο που το συγκεκριμένο συμβάν άλλαξε τον τρόπο σκέψης του: «Άλλαξε όλη μου η ζωή. Ο τρόπος που σκέφτομαι. Καλωσορίζω τη ζωή και τους ανθρώπους και το πόσο ανοιχτός θέλω να είμαι στη ζωή. Και πόσο πιο ανοιχτός θέλω να είμαι στη ζωή, πιο εργατικός, πιο φιλικός, πιο καλός θέλω να είμαι στη ζωή μου… Το ξεπέρασα γιατί το ήθελα. Και είδα ποιοι πραγματικά ήταν οι φίλοι μου και ποιοι με στήριξαν. Και είδα και πόση ανάγκη είχα τη μουσική και τη σκηνή και πόσο όρεξη είχα να γράψω τραγούδια, να εκφράσω αυτό που μου συνέβη δημιουργικά».

