Περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και νέα κίνητρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την τοποθέτησή του στο 4ο Real Estate Conference του Capital.gr και του Forbes Greece, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής για την επόμενη περίοδο.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το στεγαστικό ζήτημα ως πρόβλημα ευρωπαϊκών διαστάσεων, επισημαίνοντας ότι με ελληνική πρωτοβουλία το θέμα θα τεθεί στην ατζέντα του άτυπου Eurogroup στη Λευκωσία. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών, με σκοπό την αξιοποίηση επιτυχημένων πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφερόμενος στην ελληνική πραγματικότητα, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι απαιτείται ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ενεργοποιήσει παρεμβάσεις όπως η τριετής φοροαπαλλαγή, προγράμματα ανακαίνισης ακινήτων και σειρά μέτρων που αναμένεται να διευρυνθούν το επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», υπογραμμίζοντας ότι έχουν δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέους να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, ενώ στάθηκε και στο νέο πλαίσιο κοινωνικής αντιπαροχής που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή. Παράλληλα, ενέταξε στον συνολικό σχεδιασμό της στεγαστικής πολιτικής και τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος με έντονη κοινωνική διάσταση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι καμία χώρα δεν διαθέτει «την απόλυτη λύση» στο στεγαστικό ζήτημα.

Στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μειώσεις φορολογικών συντελεστών, παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ και στη θέσπιση ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% για τα εισοδήματα από ενοίκια. Αναφέρθηκε επίσης στο μέτρο επιστροφής ενοικίου, το οποίο – όπως είπε – αξιολογείται θετικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ υπενθύμισε τη στήριξη προς δημόσιους λειτουργούς μέσω της επιστροφής δύο ενοικίων ετησίως.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και την κρίση στη Μέση Ανατολή, επισήμανε ότι ζητήματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ απαιτούν διεθνή συντονισμό, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας τους θα ενισχύσει τις οικονομικές πιέσεις, ιδιαίτερα σε περίπτωση επιπτώσεων στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα εισέρχεται στη νέα περίοδο διεθνών προκλήσεων με ισχυρότερη δημοσιονομική βάση, γεγονός που – όπως ανέφερε – ενισχύει την ικανότητα της χώρας να απορροφά αποτελεσματικότερα εξωτερικές κρίσεις και αναταράξεις.

Κλείνοντας, ερωτηθείς για ενδεχόμενες νέες παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρήσεων, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας παραμένει σταθερή προτεραιότητα, τονίζοντας ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι μεταρρυθμίσεις και η ψηφιοποίηση του κράτους είχαν ως βασικό αποδέκτη τις επιχειρήσεις, ενώ πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν νέες μειώσεις στο βαθμό που το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.

