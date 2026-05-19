Το εορταστικό διήμερο της Εκκλησίας που κλείνει τον κύκλο για το Πάσχα 2026- Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία.

Τριανταεννέα ημέρες μετά το Πάσχα 2026 και μία ημέρα πριν από την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, η Εκκλησία τιμά την Απόδοση του Πάσχα, ολοκληρώνοντας τον αναστάσιμο κύκλο της λειτουργικής περιόδου.

Η ημέρα αυτή που φέτος «πέφτει» την Τετάρτη 20 Μαΐου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στη λειτουργική παράδοση, καθώς σηματοδοτεί το «κλείσιμο» της πασχαλινής χαράς, η οποία εκτείνεται για ολόκληρες σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα, μέχρι την Ανάληψη. Πρόκειται για μια τελευταία ευκαιρία βιώματος του αναστάσιμου κλίματος, μέσα από τις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας.

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τελούνται απόψε ιερές αγρυπνίες και πανηγυρικές ακολουθίες, με τις καμπάνες των ναών να ηχούν ξανά με τον αναστάσιμο τρόπο που χαρακτήρισε τη νύχτα της Ανάστασης. Το εκκλησιαστικό αυτό γεγονός προσδίδει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό συνέχειας και ολοκλήρωσης της πνευματικής πορείας των πιστών μέσα στην περίοδο του Πάσχα.

Η Απόδοση της εορτής του Πάσχα θεωρείται κορύφωση και ταυτόχρονα επίλογος της αναστάσιμης περιόδου, κατά την οποία, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η κτίση ολόκληρη συμμετέχει στη χαρά της νίκης της ζωής επί του θανάτου, πριν εισέλθει η Εκκλησία στην εορτή της Αναλήψεως. Παραδοσιακά «πέφτει» πάντα την Τετάρτη της έκτης εβδομάδας μετά το Πάσχα ήτοι στις 20 Μαΐου για φέτος δίνοντας παράλληλα τη σκυτάλη στην εξίσου μεγάλη γιορτή της Αναλήψεως που «πέφτει» πάντα Πέμπτη και φέτος θα εορταστεί την προσεχή Πέμπη (21/5). Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμονές της Αναλήψεως ήτοι την Τετάρτη 20 Μαΐου είναι η τελευταία μέρα που οι πιστοί προσφωνούν το «Χριστός Ανέστη» όπως και την αναστάσιμη προσευχή στα σχολεία. Από της Αναλήψεως και έπειτα οι μαθητές κατά την πρωινή προσευχή θα λένε παραδοσιακά το «Πάτερ Ημών».

Της Αναλήψεως 2026: Τι γιορτάζουμε 40 μέρες μετά το Πάσχα

Η γιορτή της Αναλήψεωςείναι μια σημαντική ημερομηνία για την ορθόδοξη εκκλησία καθώς γιορτάζεται την 40η ημέρα από την Ανάσταση του Κυρίου και φέτος «πέφτει» στις 21 Μαΐου ημέρα Πέμπτη. Ουσιαστικά ανήμερα της Αναλήψεως η εκκλησία γιορτάζει την ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της αποστολής του Κυρίου επί Γης. Το εκκλησιαστικό γεγονός της Αναλήψεως περιγράφεται από τους ευαγγελιστές Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη, στις Πράξεις των Αποστόλων, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στην Α’ Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Μόνο ο ευαγγελιστής Ματθαίος παραλείπει κάθε μνεία για το γεγονός αυτό.

Τι αναφέρει η Καινή Διαθήκη

Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η Ανάληψη έγινε στο Όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ μπροστά στους μαθητές του Χριστού, οι οποίοι παρακολούθησαν με δέος την απομάκρυνση του δασκάλου. Η πατερική παράδοση τονίζει ιδιαίτερα τον υπερφυσικό χαρακτήρα της Αναλήψεως του Κυρίου, το όποιο περιλήφθηκε στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας με τη χαρακτηριστική αναφορά στο Σύμβολο της Πίστεως («και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης...»). Τόσο στις Πράξεις των Αποστόλων, όσο και στο Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω») διακηρύσσεται η σχέση της Αναλήψεως με τη Δευτέρα Παρουσία.

Της Αναλήψεως 2026: Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά

Αν και πρόκειται για δεσποτική γιορτή εντούτοις δεν υπάρχει πρόβλεψη για αργία ανήμερα της Αναλήψεως οπότε τόσο οι εργαζόμενοι θα δώσουν κανονικά το παρών στην εργασία τους όσο και οι μαθητές με ορισμένες εξαιρέσεις καθώς επειδή η γιορτή φέτος «πέφτει» ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου θα έχουμε κλειστά σχολεία στις περιοχές με πολιούχο τον Άγιο ή την μητέρα του Αγία Ελένη. Ειδικότερα, κλειστά σχολεία προβλέπεται να έχουμε σε Άνω Λιόσια, Σάπες, Καστελλόριζο, Φυλή, Δεσκάτη, Μαρκόπουλο Αττικής, Γλυφάδα, Μαλεσίνα, Αμύνταιο, Ζεφύρι. Παράλληλα κλειστά σχολεία θα έχουμε παραδοσιακά και στους Δήμους με πολιούχο την γιορτή της Αναλήψεως. Με τα δεδομένα αυτά κλειστά θα είναι τα σχολεία σε Βριλήσσια και Σίφνο.