Ένας μήνας απομένει για τη λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς, ο προγραμματισμός όλων των βαθμίδων - Πότε «πέφτει» το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 2026.

Η σχολική χρονιά 2025–2026 πλησιάζει σταδιακά στο τέλος της και οι μαθητές όλων των βαθμίδων μετρούν αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι μαθητές, μετά από ένα απαιτητικό σχολικό έτος, ετοιμάζονται πλέον για το καλοκαίρι και την απαραίτητη ξεκούραση πριν την επόμενη χρονιά. Το πρόγραμμα λήξης των μαθημάτων διαφοροποιείται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, με τα Λύκεια και τα Γυμνάσια να ολοκληρώνουν νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με το Δημοτικό.

Στα Λύκεια, τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν και οι μαθητές ετοιμάζονται για τις ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Λυκείου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουνίου.Για τη Γ’ Λυκείου, η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα, καθώς οι απολυτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι τα τέλη Μαΐου, λόγω της έναρξης των Πανελληνίων 2026 εοι οποίες διεξάγονται από τα τέλη Μαΐου έως τα μέσα Ιουνίου.

Ειδικότερα, οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Στα Γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Αμέσως μετά ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως περίπου τις 15 Ιουνίου. Αντίστοιχα, στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία, η λήξη των μαθημάτων και το «λουκέτο» για καλοκαίρι μπαίνει παραδοσιακά στα μέσα Ιουνίου, χωρίς τη διαδικασία γραπτών εξετάσεων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, η λήξη της σχολικής χρονιάς είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Αγίου Πνεύματος 2026: Το τελευταίο τριήμερο της σχολικής χρονιάς

Η φετινή σχολική χρονιά λίγο πριν ολοκληρωθεί έχει ένα τριήμερο ανάπαυλας για τους μαθητές με κλειστά σχολεία λόγω Αγίου Πνεύματος. Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος φέτος «πέφτει» τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026, προσφέροντας ένα σημαντικό τριήμερο ξεκούρασης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, λίγο πριν την τελική ευθεία των εξετάσεων και τη λήξη της σχολικής χρονιάς.Λόγω της αργίας, αναμένεται μικρή διαφοροποίηση στο πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι υποψήφιοι των ΓΕΛ δεν θα εξεταστούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, με τις εξετάσεις να μετατίθενται για την Τετάρτη 3 Ιουνίου, ανάλογα με το μάθημα προσανατολισμού (Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία). Οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα διαγωνιστούν κανονικά την Τρίτη 2 Ιουνίου στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα). Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τους μαθητές, προσφέροντας την ευκαιρία για ξεκούραση, επαναφόρτιση και ψυχραιμία πριν από το πιο απαιτητικό κομμάτι της σχολικής χρονιάς. Παρότι σύντομο, αποτελεί μια σημαντική παύση μέσα σε μια περίοδο έντονου άγχους, βοηθώντας τους μαθητές να μπουν στην τελική ευθεία των εξετάσεων με περισσότερη καθαρότητα και συγκέντρωση.