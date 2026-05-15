Ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό δίπλα στην Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων με θέα τον Σαρωνικό.

Ανάμεσα στα ξεχωριστά νησιά της Ελλάδας, τις θάλασσες με τα κρυστάλλινα νερά και τα εντυπωσιακά καταπράσινα τοπία, ξεπηδούν μικρά γραφικά χωριά που αξίζει να επισκεφθείτε για να ανακαλύψετε τις παραδόσεις και τις κρυμμένες ομορφιές τους.

Ο Άγιος Γεώργιος Μεθάνων είναι ένα από αυτά τα γραφικά ψαροχώρια που απλώνεται δίπλα στη θάλασσα του Σαρωνικού και θεωρείται ο ιδανικός προορισμός για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Άγιος Γεώργιος Μεθάνων – Το γραφικό χωριό δίπλα στην Αθήνα

Πρόκειται για ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό στα Μέγαρα, χτισμένο δίπλα στη θάλασσα του Σαρωνικού με θέα προς τις ακτές τις Αίγινας.

Η περιοχή ξεχωρίζει για τη φυσική ομορφιά της, το ηφαιστειακό τοπίο και την αυθεντική ατμόσφαιρα που διατηρεί μέχρι σήμερα. Μακριά από τον έντονο ρυθμό των μεγάλων τουριστικών προορισμών, ο Άγιος Γεώργιος προσφέρει ηρεμία, καθαρή θάλασσα και επαφή με τη φύση.

Το χωριό απλώνεται επάνω σε ένα παλιό ηφαιστειακό πεδίο. Η χερσόνησος των Μεθάνων, αποτελεί μέρος του λεγόμενου «ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου», μαζί με άλλες νησιωτικές περιοχές όπως η Σαντορίνη και η Μήλος.

Έτσι, τα Μέθανα είναι γνωστά από την αρχαιότητα για τη γεωλογική τους ιδιαιτερότητα, καθώς αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ηφαιστειακές περιοχές της Ελλάδας. Το ηφαίστειο, τα θερμά νερά και τα ιδιαίτερα πετρώματα δημιουργούν ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον που εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη.

Παράλληλα, η περιοχή διατηρεί μέχρι και σήμερα στοιχεία της παραδοσιακής ζωής, καθώς οι ντόπιοι ασχολούνται με αγροτικές δραστηριότητες και το ψάρεμα, γεγονός που ενισχύει την γοητευτική πλευρά του χωριού.

Ο οικισμός αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν ξεκούραση, όμορφες διαδρομές και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Η θέα προς τον Σαρωνικό, τα ρομαντικά ηλιοβασιλέματα και η απλότητα του τοπίου δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία που μένει αξέχαστη.