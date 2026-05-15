Η ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή, το «εργολαβικό αντάλλαγμα» και τα κέρδη για κατασκευαστικές και funds, η HELLENiQ ENERGY, η Volton, η Fais Group και τα ακίνητα της Σαντορίνης και το δώρο της Εριέττας Κούρκουλου

Η ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή

Ένα νέο, ιδιαίτερα προνομιακό πεδίο για τις κατασκευαστικές και επενδυτικές εταιρείες δημιουργεί η κοινή υπουργική απόφαση για το νέο πλαίσιο κοινωνικής αντιπαροχής που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ, προβλέποντας εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους για την παράδοση δημοσίων ακινήτων στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Η απόφαση προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω συμπράξεων με ιδιώτες, με το κράτος να καθίσταται «διευκολυντής επενδυτικών σχεδίων» κοινωνικής στέγασης. Την κοινή υπουργική απόφαση υπογράφουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς. Η βασική φιλοσοφία του μοντέλου είναι απλή: το Δημόσιο και οι ΟΤΑ θα διαθέτουν ακίνητα ή εκτάσεις και ο ιδιώτης θα αναλαμβάνει την κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικιών, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μέρος της ιδιοκτησίας ή δικαιώματα πολυετούς εκμετάλλευσης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μοντέλο δημόσιας-ιδιωτικής συνεργασίας στην αγορά κατοικίας, το οποίο όμως μεταφέρει σημαντική αξία προς τον ιδιωτικό τομέα.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για τους αναδόχους είναι ότι αποκτούν πρόσβαση σε δημόσια γη χωρίς να επωμίζονται το υψηλό κόστος αγοράς οικοπέδων, το οποίο αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες δαπάνες στην ανάπτυξη ακινήτων. Σε μια περίοδο όπου οι τιμές γης και ακινήτων βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, η δυνατότητα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας μειώνει θεαματικά το επενδυτικό ρίσκο και αυξάνει τα περιθώρια κερδοφορίας.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή. Οι συμβάσεις μπορούν να φτάνουν έως και τα 50 χρόνια στο σκέλος της διαχείρισης, δημιουργώντας για τους ιδιώτες σταθερές και μακροχρόνιες πηγές εσόδων μέσα από ενοίκια, κοινόχρηστα και υπηρεσίες διαχείρισης κοινωνικών κατοικιών. Με άλλα λόγια, οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι δεν αποκτούν μόνο έργα, αλλά και μόνιμη παρουσία στην αγορά κατοικίας ως διαχειριστές ακινήτων. Οι όροι του πλαισίου ευνοούν αντικειμενικά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, οι σύνθετες νομικές διαδικασίες και οι πολυετείς συμβάσεις απαιτούν υψηλή χρηματοδοτική δυνατότητα, τεχνική εμπειρία και πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση — στοιχεία που διαθέτουν κυρίως οι μεγάλοι όμιλοι.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα

Την ίδια στιγμή, το νέο πλαίσιο ανοίγει δρόμο και για τη συμμετοχή επενδυτικών funds και εταιρειών real estate στο σχήμα, καθώς επιτρέπεται η μεταβίβαση ιδιοκτησιών που αντιστοιχούν στο εργολαβικό αντάλλαγμα ακόμη και σε τρίτους που θα υποδεικνύει ο ανάδοχος.

Στην πράξη, η διάταξη αυτή σημαίνει ότι η κατασκευαστική εταιρεία που αναλαμβάνει το έργο δεν είναι απαραίτητο να κρατήσει η ίδια τα ακίνητα που θα λάβει ως αντάλλαγμα. Μπορεί να ζητήσει από το Δημόσιο ή τον ΟΤΑ να μεταβιβάσει απευθείας τις ιδιοκτησίες σε άλλες εταιρείες, επενδυτικά σχήματα, funds, εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων ή ακόμη και ειδικές εταιρείες σκοπού που συνδέονται με τον ίδιο όμιλο.

Ουσιαστικά δημιουργείται ένας μηχανισμός μέσω του οποίου η δημόσια ακίνητη περιουσία μπορεί να διοχετεύεται απευθείας στην αγορά real estate χωρίς ενδιάμεση κατοχή από το Δημόσιο μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει ιδιαίτερα μεγάλα επενδυτικά σχήματα, καθώς επιτρέπει την άμεση εμπορική αξιοποίηση των κατοικιών και τη μεταφορά αξίας σε τρίτους επενδυτές ήδη από τη φάση της κατασκευής.

Για παράδειγμα, μια μεγάλη κατασκευαστική μπορεί να αναλάβει την ανάπτυξη συγκροτήματος κοινωνικής κατοικίας σε δημόσιο ακίνητο και στη συνέχεια να υποδείξει ότι το ποσοστό διαμερισμάτων που της αναλογεί θα περάσει απευθείας σε θυγατρική εταιρεία ακινήτων, σε επενδυτικό fund ή σε εταιρεία διαχείρισης μισθώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ο κατασκευαστής μετατρέπει το εργολαβικό αντάλλαγμα σε χρηματοοικονομικό προϊόν ή επενδυτικό asset πριν ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως η εμπορική αξιοποίηση του έργου.

Το κοινωνικό αποτύπωμα

Ωστόσο, η κοινή υπουργική απόφαση αφήνει ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα του μέτρου. Δεν προσδιορίζεται στην απόφαση πόσο χαμηλά θα είναι τα ενοίκια σε σχέση με τις εμπορικές τιμές, ούτε ποιο θα είναι το ποσοστό των κατοικιών που θα διατίθεται αποκλειστικά για κοινωνική στέγαση. Επιπλέον, αν και η απόφαση δίνει στους αναδόχους τη δυνατότητα να εισπράττουν μισθώματα και κοινόχρηστα, να εκπροσωπούν το Δημόσιο απέναντι στους ενοικιαστές και να ασκούν ακόμη και δικαστικές ενέργειες στο όνομα του Δημοσίου για ζητήματα μισθώσεων, απουσιάζει οποιαδήποτε ρητή πρόβλεψη για κοινωνικές ρήτρες σε περιπτώσεις ανεργίας, αδυναμίας πληρωμής ή οικονομικής δυσχέρειας των ενοικιαστών και δεν περιγράφεται μηχανισμός διαμεσολάβησης, κρατικής στήριξης ή προστασίας ευάλωτων νοικοκυριών σε περίπτωση καθυστερήσεων μισθωμάτων.

Η HELLENiQ ENERGY

Η ενίσχυση της συμβολής των δραστηριοτήτων ΑΠΕ, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη συνολική κερδοφορία της HELLENiQ ENERGY ήταν μεταξύ αυτών που ξεχωρίσαμε από τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026. Ο αναπληρωτής CEO και γενικός διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού και νέων δραστηριοτήτων της HELLENiQ ENERGY, Γιώργος Αλεξόπουλος, σημείωσε ότι ο τομέας Power, που πλέον περιλαμβάνει τόσο την Enerwave όσο και τις δραστηριότητες ΑΠΕ, συνεισέφερε 38 εκατ. ευρώ σε προσαρμοσμένα EBITDA κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ενοποίηση της Enerwave, η οποία αντιστάθμισε τις πιέσεις που προκάλεσαν η συντήρηση της μονάδας στη Θίσβη, καθώς και η χαμηλότερη δραστηριότητα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο κ. Αλεξόπουλος ανέφερε ακόμη ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε σημαντική αύξηση, φθάνοντας τις 935 GWh στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς του κλάδου διαμορφώθηκε στα 1.404 MW. Στο μέτωπο των ΑΠΕ, επισημάνθηκε ότι οι αυξημένες περικοπές παραγωγής από φωτοβολταϊκά έργα περιόρισαν μέρος των θετικών επιδόσεων που προήλθαν από τους βελτιωμένους συντελεστές φορτίου στα αιολικά πάρκα. Θετική χαρακτηρίστηκε και η επίδραση της εμπορικής αναδιάρθρωσης της Enerwave, καθώς συνέβαλε στη μείωση του churn και στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης, ενισχύοντας τη σταθερότητα των μελλοντικών εσόδων του ομίλου. Παράλληλα, τονίσθηκε πως η HELLENiQ ENERGY επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα στις ΑΠΕ, με τη λειτουργική ισχύ να εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1 GW μέσα στους επόμενους 18 μήνες και θα ανέλθει στα 1,5 GW έως το 2028. Όπως αναφέρθηκε στους αναλυτές, το ώριμο χαρτοφυλάκιο έργων ανέρχεται σε περίπου 1,5 GW, ενώ το συνολικό pipeline ξεπερνά τα 6 GW, καλύπτοντας περίπου το 70% του στρατηγικού στόχου για εγκατεστημένη ισχύ 2 GW έως το 2030. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη γεωγραφική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, καθώς περίπου το 45% της εγκατεστημένης ισχύος αναμένεται να βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης βρίσκονται αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Βόρεια Μακεδονία, ενώ η προσθήκη νέας φωτοβολταϊκής ισχύος στη Ρουμανία στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις επιδόσεις από το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η HELLENiQ Upstream

Η HELLENiQ Upstream Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, 100% θυγατρική του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 4,8 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης 4,8 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον στα 112,65 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 112.650.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης. Η HELLENiQ Upstream κατέχει, μέσω των θυγατρικών της, όλα τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων του Ομίλου σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας αποτελεί η ορθολογική διαχείριση των παραχωρήσεων για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, με γνώμονα το όφελος της χώρας και των τοπικών κοινωνιών, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στον σεβασμό των τοπικών δραστηριοτήτων.

Η εξαγορά της Eurolife από τη Eurobank

Διευθετούνται σταδιακά όλα τα βήματα για την εξαγορά της Eurolife FFH από τη Eurobank, μετά την έγκριση των απαραίτητων συναλλαγών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ασφαλιστικής εταιρείας. Οι εγκρίσεις κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της συμμετοχής εταιρειών που συνδέονται με τη Fairfax Financial Holdings, βασικό μέτοχο της Eurobank και μητρική του ομίλου Eurolife FFH. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση ειδικής άδειας σύναψης συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, εξέλιξη που θεωρείται κομβική για την υλοποίηση της συμφωνίας εξαγοράς και τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η τροποποίηση της υφιστάμενης συμφωνίας επενδυτικών συμβουλών μεταξύ της Eurolife FFH, της Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd. και της Fairfax, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το 2017 και αφορά τη διαχείριση και επενδυτική εποπτεία μέρους των στοιχείων ενεργητικού της ασφαλιστικής εταιρείας. Οι αλλαγές αφορούν τόσο τη δομή των αμοιβών όσο και τη διάρκεια της συνεργασίας, με στόχο την προσαρμογή της συμφωνίας στα νέα δεδομένα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.Παράλληλα, προβλέπεται η υπογραφή νέας συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Eurolife FFH, της HWIC, της Fairfax και της Eurobank, η οποία θα καθορίζει το συνολικό πλαίσιο συνεργασίας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η συμφωνία θα ρυθμίζει τον συντονισμένο τρόπο λειτουργίας των επιμέρους συμβάσεων και θα προβλέπει μηχανισμό σύνδεσης της διάρκειας και της λύσης τους, ώστε τυχόν λήξη ή καταγγελία μίας συμφωνίας να επηρεάζει αντίστοιχα και τις υπόλοιπες.

Η Fais Group

Σε συμφωνία μεταβίβασης ξενοδοχειακών ακινήτων στη Σαντορίνη προχώρησε η A.M. Gencom, εταιρεία του ομίλου Fais Group, μεταβιβάζοντας τέσσερα ακίνητα με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις σε συνδεδεμένη εταιρεία έναντι συνολικού τιμήματος 3 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αφορά την πώληση τεσσάρων οικοπέδων στην περιοχή Επισκοπής Γωνιάς, στο Καμάρι Θήρας, προς τη L.S. Σαντορίνη Καμάρι Ξενοδοχειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, θυγατρική της Fais Group. Πρόκειται για άρτια και οικοδομήσιμα ακίνητα συνολικής επιφάνειας άνω των 8.700 τετραγωνικών μέτρων, επί των οποίων έχουν αναπτυχθεί ξενοδοχειακές μονάδες με υπόγειους και κύριους χώρους, καθώς και κολυμβητικές δεξαμενές. Η Γενική Συνέλευση της A.M. Gencom έκρινε ότι η συναλλαγή είναι «δίκαιη και εύλογη» για την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι το συμφωνηθέν τίμημα θεωρείται χαμηλότερο από την αντικειμενική και εμπορική αξία των ακινήτων. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η αποτίμηση αυτή δικαιολογείται από ειδικές συνθήκες της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πλήρης χρηματοδότηση της ανάπτυξης και του εξοπλισμού των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων από την αγοράστρια εταιρεία, καθώς και η ύπαρξη μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 99 ετών υπέρ της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας από το 2019.

Κεφαλαιακή ενίσχυση για την Volton

Σε κεφαλαιακή ενίσχυση προχώρησε η Volton. Η εταιρεία αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 6 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης 600.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της βάση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Volton ανέρχεται πλέον στα 11 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 1.100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Της αύξησης κεφαλαίου είχαν προηγηθεί αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Τα ποσοστά των τριών βασικών μετόχων, της Αλεξάνδρας Καϋμενάκη, του Νίκου Μπάκου και του Ιωακείμ Τσάνη, μεταβιβάστηκαν στην Kiloman Holdings Limited, εταιρεία συμφερόντων των Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη. Επικεφαλής της Kiloman Holdings είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλος της Aktor. Ειδικότερα, η Kiloman Holdings Limited ελέγχει πλέον το 88,57% της Volton, μετά τη μεταβίβαση του 38,75% από την Αλεξάνδρα Καϋμενάκη, του 38,75% από τον Νίκο Μπάκο και του 11,07% από τον Ιωακείμ Τσάνη. Στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας παραμένουν πλέον, πέραν της Kiloman Holdings, η Αλεξάνδρα Καϋμενάκη και ο Νίκος Μπάκος με ποσοστό 5% έκαστος, ενώ ο Ιωακείμ Τσάνης διατηρεί ποσοστό 1,43%.

Το δώρο της Εριέττας Κούρκουλου

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση προχώρησε σε μια κίνηση επιβράβευσης προς το προσωπικό του EKL Latsco Family Office, επιλέγοντας να ενισχύσει οικονομικά τους εργαζομένους της εταιρείας. Σύμφωνα με σχετική απόφαση, η ίδια παραιτήθηκε από το δικαίωμα λήψης του ελάχιστου μερίσματος 35% επί των καθαρών κερδών του Family Office της, με στόχο την ενίσχυση και ανταμοιβή των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής εγκρίθηκε η διάθεση ποσού έως 166.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του εργοδοτικού κόστους, για τη χορήγηση παραγωγικής ανταμοιβής στους εργαζομένους της εταιρείας.