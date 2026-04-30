Η Fais Group ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2025, καταγράφοντας αύξηση βασικών μεγεθών.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 226 εκατ. ευρώ έναντι 210,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 7%. Τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 45,1 εκατ. ευρώ από 41,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6%, ενώ τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 15,6 εκατ. ευρώ από 14 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 11%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 45,3% έναντι 45,4% το 2024.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, οι πωλήσεις ένδυσης και υπόδησης ανήλθαν σε 168,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5%, αντιπροσωπεύοντας το 74,4% των συνολικών πωλήσεων. Ο τομέας καλλυντικών κατέγραψε πωλήσεις 30,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11% με συμμετοχή 13,4%, ενώ τα έσοδα από εκμετάλλευση ακινήτων διαμορφώθηκαν σε 13,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 32% και με συμμετοχή 6,1%. Οι λοιπές δραστηριότητες ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ από 13,3 εκατ. ευρώ, με συμμετοχή 6,2%.

Ο όμιλος λειτουργούσε συνολικά 141 σημεία πώλησης το 2025, εκ των οποίων 131 φυσικά καταστήματα και 10 ηλεκτρονικά. Η εταιρεία ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,155 ευρώ ανά μετοχή (προ φόρου), με μερισματική απόδοση περίπου 4,3% βάσει της τιμής κλεισίματος στις 30 Απριλίου 2026. Η διανομή τελεί υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.