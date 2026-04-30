Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου AKTOR ανήλθαν σε 182 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 47%.

Ο Όμιλος AKTOR κατέγραψε το 2025 κύκλο εργασιών 1,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Τα pro forma προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 207 εκατ. ευρώ από 87 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας άνοδο 137%.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 41 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν μηδενικού αποτελέσματος το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 15 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 309% σε σύγκριση με 3,7 εκατ. ευρώ το 2024. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 182 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 47%.

Τα ίδια κεφάλαια προσέγγισαν τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 324 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή ανήλθε σε 144 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 861 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων αυξήθηκε στα 4,7 δισ. ευρώ από 4,6 δισ. ευρώ, με νέες συμβάσεις έργων ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ εντός του 2025. Η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου ξεπέρασε τα 2,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου δεκαπλάσια σε σχέση με το 2022.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ο κατασκευαστικός τομέας παρήγαγε 1,289 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 91% των συνολικών εσόδων, και κατέγραψε κερδοφορία 34 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA του τομέα ανήλθαν σε 141 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 70% από 83 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο αναμένεται να αποφέρει ετήσιο EBITDA περίπου 33,7 εκατ. ευρώ από φωτοβολταϊκά έργα και 25 εκατ. ευρώ από αιολικά έργα. Στον τομέα του LNG, οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή δρομολογηθεί εκτιμάται ότι θα αποφέρουν ετήσια EBITDA περίπου 90 εκατ. ευρώ από το 2030, ή συνολικά 1,8 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 20ετίας. Στον τομέα Facility Management καταγράφηκαν κέρδη 7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών περίπου 1 εκατ. ευρώ το 2024.

Σχολιάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις του 2025, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Το 2025 ήταν η χρονιά που επιταχύναμε την προσπάθεια να κάνουμε τον Όμιλο AKTOR μεγάλο και ισχυρό, εφαρμόζοντας με συνέπεια και αποφασιστικότητα όλα όσα υποσχεθήκαμε πριν από 1,5 χρόνο και καταγράφοντας επιδόσεις που υπερβαίνουν τις δεσμεύσεις μας. Υλοποιήσαμε έναν δυναμικό εταιρικό μετασχηματισμό, αξιοποιήσαμε στο έπακρο όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σταθερή προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση του Ομίλου μας. Σήμερα, ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυσχιδής επιχειρηματικός οργανισμός, που επιτυγχάνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, διασφαλίζοντας παράλληλα τις προοπτικές του για μέλλον».

Ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε: «Διαθέτουμε πλέον το υγιέστερο - και ένα από τα μεγαλύτερα - χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων στην Ελλάδα, το οποίο διευρύνουμε με έργα που μάς προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον. Μέσα από την ανάληψη έργων νέας γενιάς, πετύχαμε ισχυρή καθαρή κερδοφορία στον τομέα των Κατασκευών. Στην ενέργεια, συνεπείς με τον σχεδιασμό μας, σχηματίσαμε ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, που βαθμιαία θα μας καταστήσει πρωταγωνιστή στην ενεργειακή αγορά της Ελλάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Διακρίναμε εγκαίρως τις ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες και εισήλθαμε στον χώρο του LNG, στον οποίο επενδύουμε στρατηγικά. Με την εμπιστοσύνη των μετόχων μας και της επενδυτικής κοινότητας στο όραμά μας, αντλήσαμε το 2025 σημαντικά κεφάλαια ύψους €340 εκατ. που μας επιτρέπουν με ασφάλεια να ισχυροποιήσουμε τον Όμιλο περαιτέρω. Και η κεφαλαιοποίησή μας στο Χρηματιστήριο, η οποία ξεπερνά πλέον τα €2,2 δισ., αντανακλά αυτήν την προσπάθεια, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της στρατηγικής μας, καθώς και τις προοπτικές που διαβλέπει η επενδυτική κοινότητα στον Όμιλό μας.

Στον Όμιλο AKTOR είμαστε προσηλωμένοι στη συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων: Δεσμευόμαστε. Υλοποιούμε. Εξασφαλίζουμε το μέλλον. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να φέρουμε, μαζί με τους 7.000 εργαζομένους μας, αξία για τους μετόχους μας και την κοινωνία».