Σε μία ακόμη σημαντική κίνηση ενίσχυσης της παρουσίας της στην αγορά ενέργειας προχώρησε η AKTOR LNG USA, υπογράφοντας μακροχρόνια εμπορική συμφωνία με την ALUMINIJ INDUSTRIES d.o.o. για την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η συμφωνία αποτελεί τη δεύτερη μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών, μετά από αντίστοιχη συνεργασία που είχε ανακοινωθεί με την Αλβανία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δυναμική του Ομίλου στον ενεργειακό τομέα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η σύμβαση έχει διάρκεια 20 ετών και προβλέπει την ετήσια προμήθεια 0,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, με την έναρξη των παραδόσεων να τοποθετείται στο 2030.

Τα συνολικά εκτιμώμενα έσοδα από τη συμφωνία υπολογίζονται ότι θα προσεγγίσουν τα 3 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το οικονομικό αποτύπωμα της συνεργασίας.

Παράλληλα, η AKTOR LNG USA θα συνεργαστεί με τον όμιλο M.T. Abraham Group, μητρική εταιρεία της ALUMINIJ INDUSTRIES, για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο. Η μονάδα αυτή θα εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις της Aluminij στο Μόσταρ, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και αποδοτικότητα της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Μόσταρ, όπου εκπρόσωποι των δύο πλευρών θα συναντηθούν για να επισφραγίσουν τη συνεργασία, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην εμβάθυνση των ενεργειακών σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή.