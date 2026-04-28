Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το νέο mega τζακ ποτ- το οποίο ξεπερνούσε τα 7,1 εκατομμύρια ευρώ- που μοίραζε το Τζόκερ σήμερα (28/4).
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 19, 21, 34, 44 και Τζόκερ το 4.
Ούτε στη σημερινή κλήρωση βρέθηκε μεγάλος τυχερός, αφού σημειώθηκε ξανά τζακ ποτ, αλλά δύο δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ, με πέντε σωστές προβλέψεις, στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης 15 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το νέο τζακ ποτ, στην κλήρωση της Πέμπτης (30/4), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=ZwFHcG6NKyQ}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)