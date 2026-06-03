Σήμερα, όλο και περισσότεροι ψάχνουν τι πραγματικά πίνουν κάθε μέρα, πόσο πλαστικό καταναλώνουν έμμεσα και πώς μπορούν να μειώσουν μικρές καθημερινές επιβαρύνσεις που συσσωρεύονται με τα χρόνια.

Για χρόνια οι περισσότεροι από εμάς είχαμε συνδέσει το εμφιαλωμένο νερό ως μια πιο ποιοτική και ασφαλή λύση από το νερό της βρύσης. Φαίνεται, άλλωστε, ως η αυτονόητη επιλογή στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο ή στην παραλία.

Μόνο που τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιστημονικές φωνές αρχίζουν να λένε το ακριβώς αντίθετο. Μήπως τελικά το μπουκαλάκι νερό δεν είναι τόσο αθώο όσο νομίζουμε;

Αυτό που υποψιαζόμασταν, τελικά το επιβεβαίωσε η Trisha Pasricha, γιατρός και συνεργάτιδα του Harvard που ασχολείται με ζητήματα υγείας και καθημερινής ευεξίας, προειδοποιώντας ότι το εμφιαλωμένο νερό μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο τον οργανισμό μας απ’ όσο φανταζόμαστε. Ειδικά όταν καταναλώνεται συστηματικά.

Βασικά, αν μιλάμε για καθημερινή κατανάλωση ενός μπουκαλιού εμφιαλωμένου νερού τη μέρα, το πράγμα γίνεται ανησυχητικό.

Τι συμβαίνει τελικά μέσα στο πλαστικό μπουκαλάκι;

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ίδια, οι άνθρωποι που πίνουν συχνά εμφιαλωμένο νερό εκτίθενται σε δραματικά μεγαλύτερες ποσότητες μικροπλαστικών σε σχέση με όσους καταναλώνουν νερό βρύσης.

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Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, «οι άνθρωποι που πίνουν τακτικά εμφιαλωμένο νερό προσλαμβάνουν 90.000 μικροπλαστικές ίνες το έτος αντί για 4.000 σε όσους καταναλώνουν νερό βρύσης».

Ο λόγος δεν είναι μόνο το ίδιο το πλαστικό, αλλά και ο τρόπος αποθήκευσης και μεταφοράς των μπουκαλιών.

Σκέψου πόσες φορές ένα μπουκάλι νερού έχει μείνει:

μέσα σε αυτοκίνητο με ήλιο

σε αποθήκες με υψηλές θερμοκρασίες

σε φορτηγά μεταφοράς

έξω από περίπτερα καταμεσήμερο.

Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο αυξάνεται και η απελευθέρωση μικροπλαστικών και χημικών ουσιών μέσα στο νερό που τελικά πίνουμε.

Και το πρόβλημα δεν σταματά εκεί.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να απελευθερωθούν ακόμη και βαρέα μέταλλα, όπως το αντιμόνιο, μια ουσία που, όπως και τα μικροπλαστικά, συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Από στειρότητα και νευρολογικές βλάβες μέχρι καρκίνο.

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου τα πλαστικά μπουκάλια περνούν ατελείωτες ώρες εκτεθειμένα στη ζέστη, είναι πλέον επιστημονικά επιβεβαιωμένο ότι κάθε γουλιά εμφιαλωμένου νερού επιβαρύνει τον οργανισμό μας με βλαβερές ουσίες.

Άρα να πίνουμε μόνο νερό βρύσης;

Εδώ είναι η μεγάλη παρεξήγηση.

Το γεγονός ότι το εμφιαλωμένο νερό έχει προβλήματα, δεν σημαίνει αυτόματα ότι το νερό βρύσης είναι ιδανικό.

Αντίθετα, οι χημικές αναλύσεις του νερού βρύσης, ειδικά στην Ελλάδα, φανερώνουν ότι το νερό δικτύου μπορεί επίσης να περιέχει:

χλώριο (λόγω της απολύμανσής του)

κατάλοιπα φυτοφαρμάκων

βαρέα μέταλλα από παλιές σωληνώσεις

μικροοργανισμούς και ιζήματα.

Με λίγα λόγια, το δίλημμα «εμφιαλωμένο ή νερό βρύσης» δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζαμε μέχρι σήμερα. Γιατί το εμφιαλωμένο παρουσιάζει τα μειονεκτήματα που αναφέρονται πλέον παγκοσμίως, αλλά και το νερό βρύσης δεν είναι τόσο καθαρό όσο θα έπρεπε, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε μέρα πίνουμε μεγάλες ποσότητες.

Και κάπου εδώ εμφανίζεται μια τρίτη λύση που φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος τόσο για την ασφάλειά της όσο και για την περιβαλλοντική βιωσιμότητά της.

Γιατί όλο και περισσότεροι βάζουν φίλτρο νερού στο σπίτι

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη στροφή προς τα φίλτρα νερού, κυρίως γιατί πολλοί θέλουν να αποφύγουν:

τη συστηματική χρήση πλαστικού από τα εμφιαλωμένα

τη συχνή ταλαιπωρία με τη μεταφορά των μπουκαλιών

την αβεβαιότητα για την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν καθημερινά από τη βρύση.

Η ίδια γιατρός του Harvard προτείνει τις δύο πιο διαδεδομένες επιλογές σε συστήματα φίλτρανσης: Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα και τα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης, ανάλογα με το πόσο επιβαρυμένο είναι το νερό κάθε περιοχής.

Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα θεωρούνται η πιο πρακτική λύση για την καθημερινότητα, καθώς μειώνουν σημαντικά το χλώριο, τις οσμές, τα βαρέα μέταλλα και διάφορα χημικά κατάλοιπα, ενώ παράλληλα διατηρούν τα ωφέλιμα στοιχεία του νερού.

Από την άλλη, τα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης επιλέγονται συνήθως σε περιοχές με πιο δύσκολη ποιότητα νερού ή αυξημένη επιβάρυνση, όπως π.χ. σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές.

Και μπορεί μέχρι πριν λίγα χρόνια τα φίλτρα να θεωρούνταν κάτι εξειδικευμένο, όμως πλέον πολλοί τα αντιμετωπίζουν σχεδόν ως βασική οικιακή συσκευή.

Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η εγκατάστασή τους είναι εύκολη, χωρίς τρύπες στον πάγκο, αφού τοποθετούνται είτε ως επιπλέον βρύση (φίλτρα άνω πάγκου) είτε κατευθείαν στην παροχή του νερού κάτω από τον νεροχύτη (φίλτρα κάτω πάγκου), η ένταξή τους στην κουζίνα είναι εξαιρετικά απλή.

Το σημείο που κάνει πολλούς να αλλάζουν συνήθεια

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η συζήτηση γύρω από το νερό έχει αλλάξει τελείως.

Παλαιότερα το βασικό κριτήριο ήταν η γεύση ή η ευκολία. Σήμερα, όλο και περισσότεροι ψάχνουν τι πραγματικά πίνουν κάθε μέρα, πόσο πλαστικό καταναλώνουν έμμεσα και πώς μπορούν να μειώσουν μικρές καθημερινές επιβαρύνσεις που συσσωρεύονται με τα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι λύσεις φιλτραρίσματος νερού έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζονται περισσότερο ως επιλογή πρόληψης για την υγεία μας και λιγότερο ως luxury gadget.

Αν θέλεις να δεις περισσότερες πληροφορίες για τα φίλτρα νερού και για τα πλέον προηγμένα συστήματα φίλτρανσης, μπορείς να βρεις τις διαθέσιμες επιλογές στη Rainbow Waters, μια από τις πιο γνωστές εταιρείες στον χώρο του φιλτραρίσματος νερού σε όλη την Ευρώπη.