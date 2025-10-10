Η σημαντική αυτή διάκριση δεν αποτελεί απλώς μία επιβράβευση, είναι η αναγνώριση της διαρκούς προσπάθειας της Rainbow Waters να αναβαθμίζει την καθημερινότητα των πελατών της, συνδυάζοντας σύγχρονη τεχνολογία, άριστη λειτουργικότητα και υψηλή αισθητική.

Η Rainbow Waters κατέκτησε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best in Electronics & Home Appliances στα UX|CX Awards 2025, σε συνεργασία με την HappyOnline, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται στην κορυφή της καινοτομίας και της εμπειρίας πελάτη στον κλάδο της.

Τα βραβεία που αναδεικνύουν την υπεροχή στην εμπειρία πελάτη

Τα UX|CX Awards, που διοργανώνονται από την Boussias Events και φέτος πραγματοποιήθηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά, αποτελούν τον κορυφαίο θεσμό στην Ελλάδα για την εμπειρία χρήστη (UX) και την εμπειρία πελάτη (CX).

Η αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται από πολυμελή κριτική επιτροπή που αποτελείται από στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και θεσμικούς φορείς, με στόχο την επιβράβευση των πρωτοποριακών πρακτικών και των ολοκληρωμένων στρατηγικών που αναβαθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους.

Γι’ αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι ο θεσμός καταγράφει κάθε χρόνο αυξανόμενο ενδιαφέρον, με τις συμμετοχές φέτος να σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο 60% σε σχέση με το 2024, καθώς η εμπειρία πελάτη αποτελεί πλέον στρατηγικό πυλώνα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας.

Η διάκριση – δέσμευση της Rainbow Waters

Η βράβευση της Rainbow Waters με Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best in Electronics & Home Appliances για το νέο της website - eshop rainbowwaters.gr που σκοπό έχει να εξυπηρετεί εξίσου αποτελεσματικά ιδιώτες και επιχειρήσεις, επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να καινοτομεί, να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και να δημιουργεί αξία για τον πελάτη, με επίκεντρο την άψογη εμπειρία και την άμεση εξυπηρέτηση.

Με την κορυφαία αυτή αναγνώριση, η Rainbow Waters συνεχίζει την πορεία της με ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που συνδυάζουν την καινοτομία με τη βιωσιμότητα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, διατηρώντας την εμπιστοσύνη των πελατών της και θέτοντας τα υψηλότερα πρότυπα στον κλάδο.