Οι εθελοντές της εταιρείας ένωσαν τις δυνάμεις τους για δύο μεγάλες δράσεις καθαρισμού στη Μαρίνα Καλλιθέας και τη Λίμνη Κερκίνη.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού και της διευρυμένης CSR στρατηγικής της, η TP Greece, Digital Partner for High-Value Services, πραγματοποίησε τους τελευταίους μήνες του 2025 δύο σημαντικές πρωτοβουλίες καθαρισμού, στη Μαρίνα Καλλιθέας και τη Λίμνη Κερκίνη. Εθελοντές της TP Greece συγκεντρώθηκαν στα σημεία ενδιαφέροντος, από τα οποία απομακρύνθηκαν χιλιάδες λίτρα απορριμμάτων, υπογραμμίζοντας την σημασία της φροντίδας και της μέριμνας σε συλλογικό επίπεδο, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Καθαρισμός στη Μαρίνα Καλλιθέας: Φέρνοντας την αλλαγή στην πόλη μας

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, υλοποιήθηκε δράση καθαρισμού στη Μαρίνα Καλλιθέας σε συνεργασία με την ομάδα της Save Your Hood και με τη συμμετοχή 30 εθελοντών εργαζόμενων, καθώς και φίλων και μελών των οικογενειών τους.

Η περιοχή της Μαρίνας Καλλιθέας αποτελεί έναν ιδιαίτερα πολυσύχναστο και αισθητικά σημαντικό παράκτιο χώρο, που δέχεται καθημερινά πιέσεις από απορρίμματα τα οποία λόγω της μορφολογίας και των ανέμων, συχνά καταλήγουν στη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες εντόπισαν και απομάκρυναν συνολικά 1.000 λίτρα μικτών απορριμμάτων: Πλαστικά μπουκάλια, κουτάκια από αλουμίνιο, πετονιές, συσκευασίες τροφίμων και άλλα μικροαντικείμενα, τα οποία υποβάθμιζαν την περιοχή και ήταν επιζήμια τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τη δική μας υγεία.

Δίνοντας νέα πνοή στο οικοσύστημα της Λίμνης Κερκίνης

Σε συνέχεια των δράσεων, εθελοντές πραγματοποίησαν καθαρισμό στη Λίμνη Κερκίνη, έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης.

Η περιοχή αποτελεί προστατευόμενο οικοσύστημα με πλούσια βιοποικιλότητα, φιλοξενώντας πάνω από 300 είδη πουλιών και πληθυσμούς υδρόβιων οργανισμών. Η ρύπανση που συσσωρεύεται κάθε χρόνο στις όχθες και στα γύρω κανάλια, αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

Η ομάδα εθελοντών αναχώρησε με λεωφορεία από τα γραφεία της TP στη Θεσσαλονίκη. Μια συλλογική εξόρμηση με έντονη συμμετοχή και ξεκάθαρο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Περισσότεροι από 70 εθελοντές συγκέντρωσαν 4.000 λίτρα μικτών απορριμμάτων από την ευρύτερη περιοχή της λίμνης.

Οι δράσεις εντάσσονται στη στρατηγική CSR της TP και στο πρόγραμμα Citizen Of The Planet (COTP), προωθώντας την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική προσήλωση της εταιρείας στη βιωσιμότητα.

