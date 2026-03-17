Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την είσοδο του χωριού Κλειστό, όπου πραγματοποιούνταν χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές και την Πυροσβεστική της Άρτας, έπειτα από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή Κλειστό στον Δήμο Νικολάου Σκουφά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epiruspost, εργάτης που συμμετείχε σε εργασίες οδικού έργου φέρεται να έχει παγιδευτεί κάτω από όγκους χωμάτων έπειτα από αιφνίδια κατολίσθηση.

Πιο συγκεκριμένα, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε τον εργάτη.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια της ΕΜΑΚ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ συνάδελφοί του και κάτοικοι της περιοχής συνδράμουν επίσης στις προσπάθειες εντοπισμού του.