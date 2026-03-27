Η έκκληση του Δήμου στους οδηγούς για την ασφαλή διέλευσή τους.

Κατολίσθηση σημειώθηκε σήμερα στη θέση «Σκάλα» της Τοπικής Κοινότητας Ανθηρού στον Δήμο Αργιθέας, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς την έδρα του Δήμου. Μεγάλος όγκος χωμάτων και πετρωμάτων έπεσε στο οδόστρωμα, καθιστώντας τη διέλευση επικίνδυνη, ενώ η βροχόπτωση και η χιονόπτωση διατηρούν το φαινόμενο ενεργό.

Για λόγους ασφάλειας, ο δρόμος αποκλείστηκε από τις δύο πλευρές, με τις αρχές να ζητούν την τήρηση της απόφασης διακοπής κυκλοφορίας από το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Συνεργεία του Δήμου υπό τις οδηγίες των Αντιδημάρχων Νίκου Σακκά και Κώστα Μερεντίτη, κινητοποιήθηκαν άμεσα για την ασφάλεια των πολιτών και την περιορισμένη συνέπεια της κατολίσθησης. Η κυκλοφορία εξυπηρετείται προσωρινά μέσω εναλλακτικής διαδρομής από αγροτικό δρόμο, περνώντας από τον οικισμό «Κριτσάρι» Ανθηρού. Οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο, εφόσον η περιοχή κριθεί ασφαλής για τα συνεργεία.

Ο Δήμος Αργιθέας προειδοποιεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς η θέση «Σκάλα» είναι γνωστή για συχνά κατολισθητικά φαινόμενα.