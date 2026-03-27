Η κακοκαιρία που θα σαρώσει για λίγο την χώρα σήμερα και αύριο θα περάσει και νέο κύμα θα έρθει από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη που, σύμφωνα με το έως τώρα δεδομένα φαίνεται πως είναι «κρίσιμη» με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Νέα επικίνδυνη κακοκαιρία φαίνεται πως έρχεται από την Τρίτη και θα σαρώσει την χώρα. Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση μέσα στο Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα αλλά την Τρίτη θα έρθει στη χώρα μας «σοβαρή» κακοκαιρία με έντονα φαινόμενα.

Χαρά Μάλεση

Μάλιστα, η μετεωρολόγος του ANT1, Χαρά Μάλεση κάνει λόγο για «κρίσιμη» κακοκαιριά που θα χρειαστεί πιθανότατα προσοχή καθώς θα φέρει βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

«Φαίνεται κάτι δυνατό, Τετάρτη 1η Απριλίου δεν θα είναι πρωταπριλιάτικο αστείο» τόνισε η Χαρά Μάλεση.

Κλέαρχος Μαρουσάκης

Με την σειρά του ο Μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε πως αυτό το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα οδηγηθεί προς το ανατολικό Αιγαίο, επομένως, η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετές βροχές και καταιγίδες, προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσει με πιο ήπιο καιρό, το απόγευμα όμως θα έχουμε αστάθεια στα ηπειρωτικά και ταυτόχρονα θα ξεκινήσει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία η δεύτερη θέλει προσοχή. Θα ξεκινήσει από αύριο το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί περίπου το μεσημέρι της Κυριακής, μπορεί να δώσει έντονα φαινόμενα, στην περιοχή της Κρήτης, κυρίως όμως του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Μπορεί να έχουμε μεγάλο όγκο νερού.

Στη συνέχεια πάμε σε μία ύφεση, μέσα στην Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα και από την Τρίτη, νέο κύμα κακοκαιρίας με ανάλογα χαρακτηριστικά. Αρκετές βροχές και καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα βουνά.

Έτσι θα πάμε μέχρι και τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, για να αρχίσει ο καιρός να βελτιώνεται κοντά στο Πάσχα και να μας κάνει τη χατίρι, να έχουμε ήπιες καιρικές συνθήκες.

Μετά τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη, ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, δεν φαίνεται να έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα.

Γιάννης Καλλιάνος

Αυξημένο μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού για την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος κάνει λόγο για πιθανότητα ακόμη και σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας» την Τρίτη ή την Τετάρτη.

Μέχρι και το Σαββατοκύριακο, ο καιρός αναμένεται άστατος κατά τόπους, με βροχές που ωστόσο δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση ή οργάνωση στο σύνολο της χώρας. Από τη Δευτέρα προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται αισθητά.

Το σκηνικό, όμως, ενδέχεται να αλλάξει εκ νέου από την Τρίτη, καθώς –υπό προϋποθέσεις– υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα να επηρεάσει τη χώρα ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την Κεντρική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, δεν αποκλείεται το σύστημα αυτό να ενισχυθεί σημαντικά, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά που στη μετεωρολογία ορίζονται ως «μετεωρολογική βόμβα», δηλαδή μια ταχεία και έντονη πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης.

Η πιθανότητα να επαληθευτεί το ακραίο αυτό σενάριο εκτιμάται αυτή τη στιγμή περίπου στο 25%, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν τις επόμενες ημέρες, καθώς πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών μπροστά.

Σε περίπτωση που το φαινόμενο επιβεβαιωθεί, αναμένονται ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς και σφοδροί άνεμοι με πιθανές ζημιές σε υποδομές. Δεν αποκλείονται επίσης χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και έντονα τοπικά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι επιπτώσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν υπερχείλιση ρεμάτων, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλά και διαταραχές σε θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες, καθώς και πιθανές διακοπές ρεύματος ή επικοινωνιών σε τοπικό επίπεδο.

Τα φαινόμενα, εφόσον εκδηλωθούν, αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά από την Τρίτη, με κορύφωση κυρίως την Τετάρτη. Οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη προσοχή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μια πρώτη εκτίμηση και όχι για οριστική πρόγνωση.

Νεότερα και πιο σαφή στοιχεία αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα θα επικαιροποιούνται. Όπως τονίζεται, ο καιρός αποτελεί ένα δυναμικό και συχνά απρόβλεπτο σύστημα, με τις συνθήκες να μπορούν να μεταβληθούν ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τέλος, σύμφωνα με το windy, η νέα κακοκαιρία φαίνεται πως θα ξεκινήσει από τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η ένταση της κακοκαιρίας αυτής θα είναι έντονη με την Αττική να βρίσκεται στη δίνη της.

Παράλληλα, φαίνεται ότι θα επηρεαστούν περιοχές της Εύβοιας, της Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω φωτογραφία, τα ισχυρότερα φαινόμενα την Τετάρτη φαίνεται πως θα δεχτούν η Αττική, η Θεσσαλία, η Εύβοια, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και περιοχές της Ηπείρου.