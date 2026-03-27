Βουλευτές της αντιπολίτευσης εξέλαβαν την απάντηση του κ. Δαβάκη, ως απόπειρα διαφοροποίησης.

«Η εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας καθορίζεται θεσμικά από την κυβέρνηση», τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, απαντώντας για τις δηλώσεις του Δημήτρη Χούπη στη Bild και τις αιτιάσεις του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία πως μέσω αυτών, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ «υποστηρίζει τον πόλεμο».

Ο υφυπουργός Άμυνας, διευκρίνισε πως οι τοποθετήσεις του κ. Χούπη έγιναν στο πλαίσιο ερωταπαντήσεων και «δεν αποτελούν αυτοτελή διατύπωση κυβερνητικής θέσης». Μάλιστα, έκανε λόγο για απομόνωση συγκεκριμένων φράσεων, επιχειρώντας να αποσυνδέσει πλήρως το περιεχόμενο των δηλώσεων από την επίσημη γραμμή.

Πάντως βουλευτές της αντιπολίτευσης εξέλαβαν την απάντηση του κ. Δαβάκη, ως απόπειρα διαφοροποίησης και τήρησης αποστάσεων από τις δηλώσεις του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Δαβάκης επανέλαβε με έμφαση ότι «η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στη σύρραξη, δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης», απορρίπτοντας τα περί συμμετοχής της χώρας στον πόλεμο στο Ιράν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι η παρουσία ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία έχει «καθαρά αμυντικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα» και δεν συνιστά εμπλοκή σε επιχειρήσεις. «Τι θέλατε, να αποσύρουμε τους Patriot και να μην τιμήσουμε τη συμφωνία μας;», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος και στη φρεγάτα «ΥΔΡΑ», σημείωσε ότι βρίσκεται εδώ και καιρό στην Ερυθρά Θάλασσα και αποστολή της είναι η προστασία της ναυσιπλοΐας, αποσυνδέοντας και αυτή την παρουσία από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η ελληνική θέση παραμένει σταθερή: προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, αποφυγή κλιμάκωσης και επιμονή σε διπλωματική λύση.

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Καζαμίας κατηγόρησε την κυβέρνηση για «διφορούμενη πολιτική», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα εμπλέκεται όλο και περισσότερο στον πόλεμο και ότι «βρισκόμαστε στα παρασκήνια του θεάτρου των επιχειρήσεων».