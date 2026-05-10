Αναλυτικά όσα υποστήριξε σε δήλωσή του.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση για την οικονομία και τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Στην τοποθέτησή του, υποστηρίζει ότι η κυβερνητική εικόνα για την οικονομία και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους δεν αντανακλά, κατά την άποψή του, την πραγματική κατάσταση των νοικοκυριών. Θέτει ερωτήματα σχετικά με το συνολικό ύψος του αρρύθμιστου ιδιωτικού χρέους, ζητώντας πιο ολοκληρωμένη αποτίμηση της κατάστασης.

Παράλληλα, αναφέρεται σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης δανείων (servicers) και την εφαρμογή ρυθμίσεων για τους δανειολήπτες, εκφράζοντας ενστάσεις για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

«Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του "επιτελικού κράτους".

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;

Γνωρίζει ότι οι εταιρείες διαχείρισης αρνούνται να εφαρμόσουν ακόμα και την κολοβή διάταξη για μείωση των επιβαρύνσεων στους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου; Προτίθεται να κάνει κάτι για αυτό;

Και τέλος γιατί αρνείται ιδεοληπτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τον περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών, τη ρύθμιση 120 δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και αυστηρές ποινές απέναντι στις καταχρηστικές συμπεριφορές των servicers; Και επειδή από τις προκατασκευασμένες κυριακάτικες αναρτήσεις απουσιάζει οτιδήποτε ενοχλεί την κυβέρνηση, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη του το εξής: Ο πρώην Πρόεδρος του ΣτΕ και πρώην Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος με δηλώσεις του στην εφημερίδα "Το Βήμα" και τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλλη αναφέρει συγκεκριμένα: «όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να οργανώσει μόνος του ένας ιδιώτης.

Οι επιστήμονες της Αρχής μου εξήγησαν πόσο πολυδάπανη είναι η χρήση ενός λογισμικού σαν το Predator. Μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η επιλογή των στόχων, αλλά και των μελών των οικογενειών».

Επιπλέον, υπογραμμίζει οτι πρώτη φορά εντοπίζει ευθεία άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, αναφερόμενος στην απόφαση του ΣτΕ και την άρνηση της ΕΥΠ.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Εκτός και αν ισχυρίζεται πως και ο κ. Μενουδάκος είναι μέρος της συνομωσίας που θέλει να τοξικοποιήσει την πολιτική ζωή και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αντιπολίτευσης».