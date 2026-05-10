Αναλυτικά όσα αναφέρει για το περιστατικό με το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, αναφέρθηκε σε όσα είπε χθες ο Νίκος Δένδιας σχετικά με το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα και περιείχε εκρηκτικά.

Όπως δηλώνει ο ίδιος: «Ο κ. Δένδιας μας ανακοίνωσε-με σχεδόν πανηγυρικό ύφος-ότι γνωρίζει για το θαλάσσιο drone με τα εκρηκτικά που επιχειρούσε εντός των θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας και ανακαλύφθηκε τυχαία από ανυποψίαστους ψαράδες, καθώς και ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί και τα δικά μας drones…έχουν ανάλογες δυνατότητες. Μας είπε ότι «ξέρει», αλλά ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να μάθει τίποτα για την προέλευση του drone, τους σκοπούς που εξυπηρετούσε, αλλά και το πως βρέθηκε να κινείται ανενόχλητο στη Λευκάδα. Ο κ. Δένδιας «ξέρει», όπως πιθανότατα ξέρει και ποιος τον παρακολουθούσε και για αυτό δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ώστε να μην έρθει σε σύγκρουση μαζί του. Το σκηνικό είναι ζοφερό».

Ένας Πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator, υπουργοί και ανώτατοι αξιωματικοί που παρακολουθούνται και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι, με την πλήρη έννοια του όρου.

Μια χώρα που κόβουν-ανενόχλητα- βόλτες drones ξένων χωρών με εκρηκτικά, μια χώρα που κινδυνεύει να μετατραπεί σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων και να καταστεί μέρος του προβλήματος.

Έτσι εννοούν στη Νέα Δημοκρατία την σταθερότητα;

Θα πάρουν σύντομα την απάντηση από τον ελληνικό λαό».