Αναλυτικά όσα τόνισε στην ομιλία του.

Στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων και αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά:

«Κύριε Πρόεδρε, αγαπητές φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες, Νεοδημοκράτες, ΟΝΝΕΔίτισσες, ΟΝΝΕΔίτες, είμαι για μένα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή να είμαι σήμερα εδώ ως Υπουργός της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ως Υπουργός Άμυνας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για να σας μιλήσω για την ισχυρή Ελλάδα.

Φίλες και φίλοι, δεν θα σας πω κάτι καινούριο. Ζούμε σε δίσεκτους καιρούς., ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς, όμως έχουμε μια πολύ μεγάλη υποχρέωση, μια ιερή υποχρέωση.

Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, μια πόλη ιστορική πάντα, η μόνη πόλη που έμεινε μεγάλη σε όλη την ιστορία του Ελληνισμού, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, εδώ λοιπόν στη Θεσσαλονίκη πρέπει να διατυπώσουμε με τον πιο καθαρό λόγο, με τον πιο καθαρό τρόπο, τη δική μας προσέγγιση σε αυτά που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Φίλες και φίλοι, έχω πει χαρακτηριστικά ότι αλλάζουν όλα και ότι ακριβώς επειδή αλλάζουν όλα πρέπει και εμείς για να επιβιώσουμε να τα αλλάξουμε όλα, εκτός από ένα πράγμα: τις αρχές και τις αξίες του Ελληνισμού. Τις αρχές και τις αξίες των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας.

Και τα αλλάζουμε όλα. Πριν ακόμα η Ευρώπη καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα, ξεκινήσαμε μια τεράστια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, που την έχουμε ονομάσει «Ατζέντα 2030».

Γιατί «Ατζέντα 2030»; Γιατί θα ολοκληρωθεί το 2030. Όμως, φίλες και φίλοι, ακριβώς αυτή η ατζέντα έχει από κάτω της ένα στέρεο σχέδιο, ένα σχέδιο δημιουργίας των πιο ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία του Ελληνισμού.

Και αυτήν ακριβώς τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια την έχει αποκαλέσει ο Πρωθυπουργός της χώρας, την πιο μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας.

Αυτή τη νέα ολιστική προσέγγιση που αντιμετωπίζει τις πολλαπλές προκλήσεις, τις ασύλληπτες προκλήσεις, την έχουμε ονομάσει «Ασπίδα του Αχιλλέα». Γιατί Ασπίδα του Αχιλλέα; Γιατί η μυθική ασπίδα του Αχιλλέα, όπως μάθαμε στη μυθολογία στο σχολείο, αυτή που έφερε η μάνα του η Θέτις, όταν ο Έκτορας έκλεψε την ασπίδα από το νεκρό Πάτροκλο, αυτή η καινούρια ασπίδα λοιπόν έχει πέντε διαφορετικά επίπεδα: Τη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, τα είχαμε και μέχρι χθες, αλλά εμείς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσθέσαμε άλλα δύο επίπεδα, προσθέσαμε τον κυβερνοχώρο και προσθέσαμε το διάστημα. Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία μας, τώρα που συζητάμε, η πατρίδα μας έχει 17 μικροδορυφόρους στο διάστημα και για πρώτη φορά στην ιστορία μας η πατρίδα μας ετοιμάζεται να αποκτήσει τον δικό της επικοινωνιακό δορυφόρο.

Αλλά έρχομαι πίσω στα πιο συμβατικά, αυτά που περίπου ξέρουμε. Στη στεριά, αλλάζουμε πλήρως τις Ένοπλες Δυνάμεις. Έχουμε μια νέα δομή, έχουμε κλείσει άχρηστα στρατόπεδα, έχουμε ενισχύσει τα στρατόπεδα που χρειάζεται η πατρίδα μας. Έχουμε αλλάξει τη δομή των μονάδων μας, έχουμε αλλάξει το πρόγραμμα εκπαίδευσης των μονάδων μας και κυρίως και πάνω απ΄ όλα έχουμε αλλάξει τη θητεία των νέων στρατεύσιμων.

Και απευθύνομαι εδώ, κυρίως στις ΟΝΝΕΔίτισσες και στους ΟΝΝΕΔίτες. Λέω και στις ΟΝΝΕΔίτισσες, γιατί σε λίγες μέρες, για πρώτη επίσης φορά στην ιστορία μας, θα έχουμε εθελοντική κατάταξη γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας.

Λοιπόν, ΟΝΝΕΔίτισσες και ΟΝΝΕΔίτες, όλοι οι άντρες σε αυτή την αίθουσα έχουμε υπηρετήσει και ξέρουμε όλοι πως ήταν η θητεία και ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια η θητεία ήταν ένα εν πολλοίς χαμένο διάστημα στη ζωή μας, είχε επικρατήσει η έκφραση «θητεία-αγγαρεία». Αυτό λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση, το άλλαξε.

Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα ιστορικά βασίζεται στον στρατό των πολιτών, δεν έχουμε μισθοφορικό στρατό εμείς, βασιζόμαστε στη σπονδυλική στήλη από τα άξια στελέχη μας, τα άξια επαγγελματικά μας στελέχη, αλλά οι μύες αυτού του οργανισμού είναι ο στρατός των πολιτών.

Όμως για να μπορέσει αυτός ο στρατός των πολιτών να εκτελέσει την αποστολή του στον 21ο αιώνα, πρέπει να αλλάξει τελείως ο τρόπος που εκπαιδεύεται. Φτιάξαμε λοιπόν μια καινούρια θητεία, με διάστημα σοβαρής εκπαίδευσης, σε όλες τις σύγχρονες δυνατότητες.

Τώρα, πριν έρθω εδώ για τη δική μας συγκέντρωση, ήμουνα στην Άσσηρο σε στρατόπεδο νεοσυλλέκτων και παρακολούθησα την αξιολόγηση των νεοσυλλέκτων, σε τι νομίζετε; Στη χρήση drones.

Κάθε ένας νεοσύλλεκτος στον ελληνικό στρατό από εδώ και πέρα θα ξέρει να χρησιμοποιεί drone, θα ξέρει να εκμεταλλεύεται αντί-drone θα ξέρει τις σύγχρονες μεθόδους, θα αποκτά σύγχρονες δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές θα πιστοποιούνται ώστε να του είναι χρήσιμες στην οικονομία, ώστε να μπορεί να προσφέρει στην αγορά όταν θα τελειώνει το διάστημα της προσφοράς του στην πατρίδα.

Και συγχρόνως, οργανώνουμε μια καινούργια εφεδρεία, μια βασική εφεδρεία 100.000 εφέδρων οι οποίοι θα εκπαιδεύονται τακτικά στα νέα συστήματα, στις νέες δυνατότητες, στις νέες προοπτικές, ώστε η πατρίδα μας να έχει τον πιο αξιόμαχο στρατό που είχε ποτέ στην ιστορία της.

Αλλά το ότι αλλάζουμε την εκπαίδευση στο στρατό και αλλάζουμε τα μέσα που χρησιμοποιεί, δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζουμε το Ναυτικό μας και ότι δεν αλλάζουμε την Αεροπορία μας, ότι δεν τα εξοπλίζουμε και τα δύο.

Η Αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16 τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafale και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του ’28 θα παραλάβουμε το πρώτο F-35. Το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη που θα δώσει νέες δυνατότητες στην Αεροπορία μας. Αλλά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μια Αεροπορία με 200 υπερσύγχρονα μαχητικά. Μια από τις πιο ισχυρές αεροπορίες στην Ευρώπη, μια από τις ισχυρές αεροπορίες στον πλανήτη.

Έρχομαι στο Ναυτικό. Όπως ξέρετε ήδη εκτελείται το πρόγραμμα των Belharra. Ο «Κίμων», το πρώτο καμάρι του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, το πρώτο πλοίο που παραλάβαμε τα τελευταία 40 χρόνια, υπηρετεί ήδη στον στόλο.

Και σας το λέω χωρίς καμία περιττή μετριοφροσύνη, η Φρεγάτα FDI που έχουμε εμείς, με τον τρόπο που την έχουμε εμείς παραγγείλει και με τον τρόπο που την μετατρέπουμε – και είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον Πρωθυπουργό να δείξουμε στον Πρόεδρο Μακρόν εδώ και μια εβδομάδα πώς εμείς έχουμε κάνει το configuration στο πλοίο που παράγει η Γαλλία και θα δείτε η Γαλλία θα μιμηθεί αυτό που εμείς κάνουμε – η Φρεγάτα λοιπόν αυτή είναι το πιο σύγχρονο και το πιο ισχυρό πλοίο της κατηγορίας του σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Και μαζί με τις 4, 2+2 ιταλικές Bergamini που θα αποκτήσει η πατρίδα μας μέχρι το 2030, τις 4 εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ – ήδη έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση και θα γίνει στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά – θα έχουμε τον ισχυρότερο στόλο που είχαμε ποτέ. Ένα στόλο, όμως, ο οποίος θα απορροφά και τις νέες τεχνολογίες.

Λοιπόν, είδατε, φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ένα drone ξένης χώρας το οποίο αλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό της Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα droneq με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Και ήμουνα χθες στην Πορτογαλία και μαζί με τους Πορτογάλους φίλους μας έχουμε εγκαινιάσει μια συνεργασία. Ίσως δεν το ξέρετε. Αλλά η Πορτογαλία έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για την δημιουργία και την παραγωγή θαλάσσιων drones στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ξεκινήσει, λοιπόν, μια συνεργασία μαζί τους ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς.

Αλλά έρχομαι, πέραν από την Αεροπορία μας, το Ναυτικό μας, τον Στρατό μας, σε έναν καινούργιο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε συνολικά τις αμυντικές δαπάνες και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Φίλες και φίλοι, μέχρι το 2004 ο Ελληνισμός είχε διαθέσει μεταπολεμικά, εκφρασμένο σε ευρώ, 270.000.000.000 για την άμυνα του. Αν τα είχαμε διαθέσει με τον βέλτιστο τρόπο η οικονομία θα είχε ενισχυθεί και η αμυντική μας βιομηχανία θα ήταν σε άλλο επίπεδο.

Όμως, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έγινε σωστά. Κάναμε λάθη. Κάναμε πολλά λάθη. Αυτά τα λάθη έρχεται να διορθώσει αυτή η κυβέρνηση.

Όχι με κομματικό μανδύα και με κομματικά γυαλιά αλλά με εθνικό μανδύα και με εθνικό βλέμμα. Γιατί οι δαπάνες για την άμυνα, ισχυρή άμυνα, αφορούν συνολικά τον Ελληνισμό. Και εμείς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν κάνουμε κομματική υπηρεσία. Εκτελούμε εθνικό καθήκον όταν ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Έχουμε αλλάξει, λοιπόν, έχουμε αλλάξει το υπόδειγμα και θα σας το εξηγήσω. Και θα σας το εξηγήσω με δυο λόγια. Φίλες και φίλοι, μέχρι τώρα τι γινόταν;

Οι Ένοπλες Δυνάμεις ζήταγαν όπλα και πηγαίναμε και τα αγοράζαμε. Κατά 99% των περιπτώσεων από ξένα ράφια. Αυτό το οποίο κάνουμε τώρα είναι κάτι διαφορετικό.

Δημιουργήσαμε μια καινούργια οντότητα, το ΕΛΚΑΚ. Και δημιουργήσαμε τη Διεύθυνση Καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας.

Και οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας δεν ζητάνε οπλικά ζητήματα. Θέτουν ερωτήματα επί τη βάσει των αναγκών τους. Και η Διεύθυνση Καινοτομίας μαζί με το ΕΛΚΑΚ μεταβιβάζουν αυτά τα ερωτήματα στο οικοσύστημα αμυντικών επιχειρήσεων της πατρίδας μας και ζητάνε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Να σας πω ένα ερώτημα για παράδειγμα. Πώς αντιμετωπίζουμε μια χώρα η οποία παράγει πάρα πολλά drones και η οποία, ας πούμε αυτή η χώρα που παράγει πάρα πολλά drones έχει επιλέξει να απειλεί την Ελλάδα; Πώς απαντάμε σε αυτή την απειλή;

Και το οικοσύστημα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας έχει δώσει την απάντηση. Και η απάντηση αυτή λέγεται Κένταυρος, είναι ένα από τα εξελιγμένα αντί-drone συστήματα στον κόσμο και τα παράγουν ελληνικά χέρια και τα έχουν σχεδιάσει ελληνικά μυαλά και εξοπλίζουν τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και αντιμετωπίζουν την απειλή κατά της Ελλάδας.

Φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω χωρίς καμιά περιττή μετριοφροσύνη ότι νιώθω μεγάλη περηφάνεια. Νιώθω μεγάλη περηφάνεια, κύριε Πρόεδρε, για την τιμή που μου κάνατε να είμαι πολιτικά υπεύθυνος για τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που συζητάμε οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας διεξάγουν συγχρόνως 5 επιχειρήσεις έξω από τα σύνορά μας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας είναι παρούσες με ειρηνευτική αποστολή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας είναι παρούσες με ειρηνευτική αποστολή στο Κόσσοβο.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας καλύπτουν από τα ακρότατα σημεία του ελληνικού γεωγραφικού χώρου με πυραύλους Patriot τη φίλη και εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βουλγαρία. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και καλύπτουν αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου απαραίτητες για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Αλλά επίσης εκτός από αυτές τις επιχειρήσεις οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας έχουν τη μεγάλη περηφάνεια και τη μεγάλη υποχρέωση να βρίσκονται στην Κύπρο και να καλύπτουν τον εναέριο χώρο της Κύπρου και το θαλάσσιο χώρο της Κύπρου από απειλές που προέρχονται από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν.

Και σαν να μην φτάνουν οι 5 επιχειρήσεις που διεξάγουμε συγχρόνως, συμμετέχουμε και σε δύο ευρωπαϊκές θαλάσσιες επιχειρήσεις. Στην επιχείρηση «Ειρήνη» βόρεια από τη Λιβύη και στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή συνολικά διεξάγουμε, είτε μόνοι μας είτε με άλλους, εφτά επιχειρήσεις έξω από τα σύνορά μας! Ουδέποτε στην ιστορία του ο Ελληνισμός μπόρεσε να το κάνει αυτό και είμαστε περήφανοι, είμαστε βαθιά περήφανοι γι΄ αυτό.

Φίλες και φίλοι, πρέπει εδώ να τεθεί στην κοινωνία και νομίζω ο προσυνεδριακός μας διάλογος είναι ένα καλό κατώφλι για να ετοιμάσουμε αυτό το ερώτημα, να το προετοιμάσουμε σωστά, πριν το θέσουμε στην ελληνική κοινωνία στις εθνικές εκλογές.

Το ερώτημα είναι απλό, είναι σαφές κι είναι καθαρό: ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος Πρωθυπουργός, έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα;

Εμείς δίνουμε την απάντηση. Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό, είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό, είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.

Να είστε πάντα καλά!».