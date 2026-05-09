Η Μιανμάρ παράγει έως και 90% των ρουμπινιών διεθνώς, όμως η βιομηχανία της είναι στενά συνδεδεμένη με πολιτική αστάθεια και ένοπλες συγκρούσεις.

Ανθρακωρύχοι στη Μιανμάρ εντόπισαν ένα εξαιρετικά σπάνιο ακατέργαστο ρουμπίνι βάρους περίπου 11.000 καρατίων (4,8 κιλά), σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η ανακάλυψη έγινε κοντά στη Μόγκοκ, μια περιοχή που θεωρείται ιστορικά το κέντρο της παγκόσμιας παραγωγής ρουμπινιών.

Όπως αναφέρει το cbsnews εύρημα χαρακτηρίζεται ως το δεύτερο μεγαλύτερο ρουμπίνι που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ενώ ήδη έχει τραβήξει διεθνές ενδιαφέρον λόγω μεγέθους και ποιότητας.

Παρότι το μέγεθος εντυπωσιάζει, οι ειδικοί δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του:

μοβ-κόκκινη απόχρωση

κιτρινωπές υποτονές

μέτρια διαφάνεια

υψηλή ανακλαστικότητα

Η αξία του θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή, καθώς η ποιότητα χρώματος συχνά υπερτερεί ακόμη και του μεγέθους στην αγορά πολύτιμων λίθων.

Η περιοχή Μόγκοκ στην άνω Μανταλέι αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξόρυξης ρουμπινιών παγκοσμίως, μαζί με το Μονγκ Χσου.

Πολύτιμοι λίθοι σε εμπόλεμη οικονομία

Η εξόρυξη πολύτιμων λίθων αποτελεί κρίσιμη πηγή εσόδων τόσο για το κράτος όσο και για ένοπλες ομάδες. Αυτό έχει οδηγήσει σε δεκαετίες εντάσεων, καθώς ο έλεγχος των ορυχείων συνδέεται άμεσα με χρηματοδότηση στρατιωτικών και ανταρτικών δυνάμεων.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από την πολιτική αστάθεια μετά το πραξικόπημα του 2021 και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις.

Η περιοχή έχει αλλάξει χέρια επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει ανησυχίες για το πώς τα έσοδα από τους πολύτιμους λίθους χρηματοδοτούν ένοπλες συγκρούσεις.

Οργανισμοί όπως η Global Witness έχουν καλέσει διεθνείς αγοραστές να αποφεύγουν ρουμπίνια από τη Μιανμάρ λόγω αυτών των συνδέσεων.

Παρότι το ρουμπίνι αποτελεί γεωλογικό σπάνιο εύρημα, η ανακάλυψή του υπογραμμίζει την αντίφαση της Μιανμάρ: έναν τόπο τεράστιου φυσικού πλούτου, που όμως παραμένει βαθιά συνδεδεμένος με συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια και αμφιλεγόμενη εκμετάλλευση πόρων.