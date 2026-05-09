Οι αγρότες της Κεντρικής Καλιφόρνιας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια από τις πιο δραματικές ανατροπές των τελευταίων δεκαετιών, καθώς περίπου 420.000 ροδακινιές clingstone πρόκειται να ξεριζωθούν, μετά την κατάρρευση και το οριστικό κλείσιμο των κονσερβοποιείων της Del Monte Foods.

Όπως αναφέρει ο independent, η ιστορική εταιρεία, με παρουσία 139 ετών στη βιομηχανία τροφίμων, έκλεισε τις μονάδες της στο Modesto και στο Hughson τον Απρίλιο, έπειτα από διαδικασία πτώχευσης βάσει του Chapter 11, αφήνοντας πίσω της μια αλυσίδα οικονομικών επιπτώσεων σε ολόκληρο τον αγροτικό τομέα της περιοχής.

Χαμένα συμβόλαια και εκατοντάδες εκατομμύρια ζημιές

Η απότομη παύση λειτουργίας των εργοστασίων είχε άμεσο αντίκτυπο στους παραγωγούς, πολλοί από τους οποίους βασίζονταν σε πολυετή — ακόμη και 20ετή — συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας με τη Del Monte.

Χωρίς τον βασικό αγοραστή τους, οι αγρότες αντιμετωπίζουν:

απώλειες που μπορεί να φτάσουν τα 550 εκατομμύρια δολάρια,

περίπου 50.000 τόνους ροδάκινων χωρίς εμπορική διέξοδο,

και αδυναμία απορρόφησης της παραγωγής από την αγορά.

Ομοσπονδιακή παρέμβαση και σχέδιο «εκρίζωσης»

Σε μια προσπάθεια περιορισμού της κρίσης, Αμερικανοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων οι Adam Schiff, Mike Thompson και David Valadao, ανακοίνωσαν πακέτο ομοσπονδιακής βοήθειας έως 9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το σχέδιο προβλέπει την απομάκρυνση περίπου 3.000 στρεμμάτων οπωρώνων και την εκρίζωση έως και 420.000 ροδακινιών, ώστε να μειωθεί η υπερπροσφορά και να αποφευχθούν περαιτέρω οικονομικές απώλειες, που υπολογίζονται σε επιπλέον 30 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η μείωση της παραγωγής θεωρείται αναγκαία για τη σταθεροποίηση της αγοράς, ενώ οι αγρότες θα κληθούν να στραφούν σε άλλες καλλιέργειες.

Η επόμενη μέρα για την αγροτική οικονομία

Η κρίση δεν αφορά μόνο την Del Monte, αλλά αποκαλύπτει τη δομική εξάρτηση της αγροτικής οικονομίας της Καλιφόρνια από λίγες μεγάλες μονάδες επεξεργασίας.

Πολλές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, που έχουν επενδύσει γενιές ολόκληρες στους οπωρώνες τους, βρίσκονται τώρα μπροστά σε ένα αβέβαιο μέλλον.

Μετά την πτώχευση, μέρος της δραστηριότητας της Del Monte εξαγοράστηκε από την Pacific Coast Producers, η οποία συμφώνησε να απορροφήσει περίπου 24.000 τόνους ροδάκινων.

Ωστόσο, το υπόλοιπο της παραγωγής παραμένει χωρίς αγοραστή, καθιστώντας αναπόφευκτη την καταστροφή μεγάλου μέρους των οπωρώνων.

Μια κρίση με μακροπρόθεσμες συνέπειες

Η υπόθεση αναδεικνύει την ευαλωτότητα ενός ολόκληρου αγροτικού συστήματος που στηρίζεται σε λίγες βιομηχανικές μονάδες και μακροχρόνιες συμφωνίες.

Για τους παραγωγούς της Κεντρικής Καλιφόρνιας, η επόμενη μέρα δεν είναι απλώς δύσκολη — είναι μια ριζική αναδιάρθρωση του τρόπου με τον οποίο καλλιεργούν, επενδύουν και επιβιώνουν στην αγορά.