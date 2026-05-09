Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Απ. Ραυτόπουλος πρότεινε τον Γ. Χότζογλου για διάδοχό του και θα παραμένει δίπλα του σε ό,τι τον χρειαστεί.

Δεν χωρά αμφιβολία πως η Ένωση Καταναλωτών της ΓΣΕΕ παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του προβλήματος της ακρίβειας και αυτό οφείλεται πρωτίστως στις ικανότητες και την εργατικότητα του προέδρου της Απόστολου Ραυτόπουλου.

Ο Απ. Ραυτόπουλος όμως ανέλαβε γραμματέας Οργανωτικού της ΓΣΕΕ, γεγονός που είναι στην πράξη ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του προέδρου της Ένωσης Καταναλωτών.

Για νέος προορίζεται ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Γεώργιος Χότζογλου που θα βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις και κυρίως με τον πήχη που έχει υψώσει ο Απ. Ραφτόπουλος.

Ο οποίος, πληροφορούμαστε, έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον Γ. Χότζογλου και, άλλωστε, θα παραμένει δίπλα του σε ό τι τον χρειαστεί.

Καλή επιτυχία και στους δυο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.