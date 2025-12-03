Συμβουλές για να αποφύγουμε τυχόν δυσάρεστα με το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Οι «βιαστικοί» ήδη καμαρώνουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους, άλλοι ετοιμάζονται να βγάλουν τα στολίδια από τις κούτες. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουμε όλοι.

Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας δίνει οχτώ συμβουλές για την τήρηση της παράδοσης με ασφαλή και οικολογικό τρόπο, επισημαίνοντας τι πρέπει να έχουμε κατά νου όταν στολίζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Οι συμβουλές για το χριστουγεννιάτικο δέντρο

- Επιλέγουμε ασφαλή διακοσμητικά φωτάκια που φέρουν το σήμα CE, το πάχος της εξωτερικής καλωδίωσης να είναι 5mm, να υπάρχουν οδηγίες στα ελληνικά, το φις να είναι διπολικό και κανονικού μεγέθους και να αναγράφεται εμφανώς εάν η χρήση τους προορίζεται για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο

- Προσέχουμε τα χριστουγεννιάτικα στολίδια να μην είναι από εύφλεκτα και εύθραυστα υλικά και να μην έχουν αιχμηρές γωνίες. Εάν χρησιμοποιήσουμε διακοσμητικό σπρέι προσέχουμε να φέρει την ένδειξη «μη τοξικό»

- Δεν αφήνουμε το δέντρο χωρίς επιτήρηση ενώ σβήνουμε τα φωτάκια όταν δεν βρισκόμαστε στο σπίτι ή κατά τη διάρκεια της νύχτας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Ασφαλίζουμε το δέντρο σταθερά τοποθετημένο για να αποτρέψουμε την πτώση του, ιδιαίτερα αν υπάρχουν μικρά παιδιά ή κατοικίδια στο σπίτι.

- Τοποθετούμε το δέντρο μακριά από πηγές θερμότητας και κυρίως μακριά από τζάκια και καλοριφέρ

- Επιλέγουμε τεχνητό ή οικολογικό δέντρο που είναι βιοδιασπώμενα ή κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά

- Ανακυκλώνουμε τα διακοσμητικά υλικά για να μειώσουμε τα απόβλητα, αποφεύγοντας τα πλαστικά και τα μη βιοδιασπώμενα

- Καταγράφουμε τα προϊόντα που έχουμε από περασμένες χρονιές και που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ξανά για να αποφύγουμε τις άσκοπες αγορές