Συνελήφθησαν 9 άτομα που έβαζαν ανήλικους να διαπράττουν τις εγκληματικές πράξεις για εκείνους.

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη κλοπών και εμπορίας ανθρώπων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου και Εγλυκάδος στην Πάτρα, στον καταυλισμό Πίσω Συκιάς, στην Κάτω Αχαΐα, καθώς και στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα, έγιναν 9 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να έβαζαν ανήλικους να διαπράττουν τα εγκλήματα.

Παράλληλα, προσήχθησαν 8 ανήλικοι, από 10 έως 15 ετών, που φέρονται να είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Από τις έρευνες της Αστυνομίας, ήρθε στην επιφάνεια ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται από τον Ιούλιο του 2024 έως και τις αρχές Δεκεμβρίου:

σε 72 περιπτώσεις ληστρικών κλοπών

σε κλοπές σπιτιών

σε καταστήματα

σε αυτοκίνητα

και σε κλοπές μοτοσικλετών

Μάλιστα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συστηματικά τους ανήλικους, ως δράστες των κλοπών, εκμεταλλευόμενοι την ευνοϊκότερη ποινική μεταχείρισή τους.

Οι ανήλικοι, θύματα εμπορίας ανθρώπων, εξετάσθηκαν υπό την παρουσία παιδοψυχολόγου και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Πάτρας.

Την ίδια ώρα ζητήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας η εξεύρεση δομών για την φιλοξενία και την προστασία τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να διερευνηθεί η εμπλοκή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης και άλλες εγκληματικές πράξεις, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.