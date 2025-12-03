Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η κατάληξη των συζητήσεων του Αντετοκούνμπο με τα «ελάφια».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο μάνατζέρ του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς για το μέλλον του Greek Freak και το αν είναι καλύτερο για εκείνον να παραμείνει στην ομάδα ή να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, σύμφωνα με πηγές του ESPN.

Η κατάληξη αυτών των συζητήσεων αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες και θα καθορίσει εάν ο Greek Freak θα είναι διαθέσιμος πριν από την προθεσμία της 5ης Φεβρουαρίου για trade, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

{https://x.com/espn/status/1996309819259564190}

Ο Αντετοκούνμπο είναι εκνευρισμένος με τις πρόσφατες ήττες- όπως και άλλοι στην ομάδα- και υπάρχει ένταση στα αποδυτήρια για το τι σημαίνει αυτό για τον Greek Freak, ανέφερε ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

{https://x.com/ESPNNBA/status/1996312241746870479}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πριν από την έναρξη της σεζόν, πηγές ανέφεραν ότι ο Αντετοκούνμπο θα εξέταζε τα περίπου 25 πρώτα ματς των Μπακς και θα έπαιρνε αποφάσεις για το μακροπρόθεσμο μέλλον του ανάλογα με το εάν η ομάδα θα έδειχνε σημάδια ανταγωνιστικότητας στην Ανατολική Περιφέρεια. Το ρεκόρ των Μπακς είναι 9-13, έχουν χάσει τα οχτώ από τα τελευταία εννέα ματς και βρίσκονται στην 11η θέση της βαθμολογίας.

Το καλοκαίρι, ο Αντετοκούνμπο ήταν ανοιχτός να παίξει σε άλλη ομάδα, στους Νικς κάτι που πηγές του ESPN περιέγραψαν ως «αποκλειστικό παράθυρο διαπραγμάτευσης» για τη συγκεκριμένη ομάδα, για εβδομάδες τον Αύγουστο, αλλά δεν ισχύει αυτό τώρα. Αρκετές ομάδες αναμένεται να εμφανιστούν ως υποψήφιες για τον δύο φορές MVP του NBA, εάν εξεταστεί η πιθανότητα να γίνει trade.